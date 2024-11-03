遭中共断网逾两个月 高瑜在京生活、就诊寸步难行

中国知名独立记者高瑜因坚持揭露社会弊病、直言批评，屡屡触碰中共红线。自8月末以来，当局已切断她的手机号码、家中座机，甚至连宽带也被停止。高瑜在接受美国之音采访时表示，这些打压手段使她在高度依赖网络的北京生活举步维艰，甚至无法预约就医。尽管面临重重困境，她坚定表示不会关闭在社交媒体平台X上的账号，也不会因此沉默。 “我现在生活的状况，就像是从来没有网络的山沟里的人，进了北京城”，高瑜用一句话总结自己两个多月来的“断网生活”，但看似轻描淡写的只字片语无法比拟她艰难的真实处境。 高瑜遭断网至今未恢复 高瑜克服重重困难，借网络连线接受了美国之音的采访。她表示，早在去年8月，她在微信的朋友圈和群聊等社交功能就已被全部封禁，仅剩一对一聊天功能勉强可用。而更严重的是，自今年8月26日起，她的手机号码、家中座机和宽带等通讯手段在一夜之间被全面切断。 她说，在北京生活，高度依赖移动通信，事事都靠移动支付、扫码验证等，因此，被断网让她陷入形同社会性死亡(社死)的困境，连外出打车等基本权力都被剥夺。 高瑜说，这两个多月来，因为没有手机，她根本无法叫网约车，经常得在北京街头一站一个多小时，才能勉强拦到刚好下客的出租空车；网上购物、点外卖也是“不可能的任务”，就算出门到实体店采买，也因无法扫码支付，往往凭添许多不必要的麻烦。 高瑜身为一名独立记者，因没有手机和网络，无法扫码生活，连手边的笔记本电脑也因无网可连而发挥不了功效，让她每天只能到院子里、靠近邻居家的角落或餐馆里“蹭网”发文、找资料。 更为严峻的是，她的基本医疗和安全权利被严重剥夺。高瑜表示，自己几年前因车祸导致左肩粉碎性骨折，至今仍需定期复诊拿药，但在没有手机和微信的情况下，她连挂号都碰壁。 刚满80岁的高瑜在家中，原享有北京市政府为80岁以上老人安装的“一键式”智能电话呼叫器，但现在也因断网停机而沦为摆设，在此前提下，万一她在家跌交受伤，连打120求救电话的权力都没有。 无惧官方打压 高瑜X平台发文逾1.9万则 当局并未明说，为何对高瑜如此地压迫，但她说她很清楚，这些手段是为了逼迫她关闭美国社媒X账号，并对外停止发文。 高瑜自2009年底开设前身为推特的X账号至今，共拥有近45万名追随者，总计发贴文近2万则。即便在被迫只能“蹭网发文”的这两个多月内，她也以几乎每天发布一到两则贴文的频率，总发文逾50则。 例如，她11月1日就中国维权律师王宇在拘留所绝食抗议一事发出沉痛的评论，高瑜写道：“没有司法公正，执法狰狞，社会暴露出的丑恶，会越来越频繁。” 高瑜说，现在家中唯一的对外通讯管道，只剩她儿子的手机还可以使用微信，但只要儿子一出门，她就失去对外联系的便利性；相较其他人，如国内同遭监控的异见人士，就连身处海外的反共人士都至少还能正常使用微信。她感叹自己竟成处境最艰难的人，且现在所受到管制甚至比几年前她刚出狱、仍遭剥夺政治权利时还要严厉。 高瑜告诉美国之音：“我就这么一个小推特(X帐号)，你(中共当局)就这么逼我，现在连我正常生活都受到严重的影响，你说，你们有什么可怕的？而且国内有谁看得到(我的X发文)？习近平对言论的控制超过六四、超过文革(时期)，文革时候还可以自个儿办小报。” 逢大事“被离京” 高瑜：今年三度“被旅游” 中共除了通过网络封锁，限制异见人士发声外，每逢重大活动或临近政治敏感日期前后也会发动维稳，强迫异见人士离京、“被旅游”，这也是令许多中国异见人士不胜其扰的管制手段。 高瑜说，光是今年，她已三度“被旅游”，包括3月全国两会时，她被带去了广西，6月初的“六四”周年前后，她又在警察陪同下赴河北八天，7月中的中共二十届三中全会，依往例并非高度敏感的活动，但今年当局却格外谨慎，她又被送离北京，去了趟河北承德“旅游”。