開箱Chanel亞太區首間「腕錶珠寶」旗艦店！限定款和空間5大亮點筆記

香奈兒女士在巴黎康朋街31號寓所搬來台北？跟著編輯開箱Chanel 台北101腕錶暨高級珠寶旗艦店！ by Kate Tu- 2024/11/05 更新 Text/Kate Photo/DR 這是近期最受矚目的時髦大事──香奈兒在台北101開設全新，完全以品牌「腕錶和高級珠寶」為主的獨立旗艦店。設置於台北101二樓，L型黑色比利時大理石長牆，點綴上數個耀眼玻璃櫥窗，還能觀察到牆後置放的鑄金黃銅屏風，大器優雅的第一視覺印象，從外觀看來像是個藏有無數珍品的大型寶盒！踏入店內，隨處可見的黑金配色、石材與水晶、當代藝術及古董收藏、訂製傢俱和燈飾，等等空間的核心特色和定位，與康朋街31號寓所、巴黎芳登廣場珠寶腕錶旗艦總店一脈相承。作品部分的話題性也不遑多讓，展售有超齊全的腕錶暨高級珠寶，最深處頂級珠寶區，展示以N°5香水為靈感的 《55.55項鍊》，另有兩款限定獅子造型戒指，及一款飾有香奈兒女士剪影的粉紅色寶石錶圈腕錶……關於香奈兒台北101腕錶暨高級珠寶旗艦店，還有哪些你該知道的空間解密？透過以下5大亮點和圖文彙整來了解更多： 香奈兒台北101旗艦店_解密01_亞太區第一的「腕錶暨高級珠寶」概念店 曾經是巴黎最時髦的表演及展覽俱樂部、國民西敏銀行 (National Westminster Bank)，「芳登廣場18號」在1997年正式成為香奈兒珠寶與腕錶總部，兩年前翻新開幕後，並同時設有豐富典藏的「Chanel 腕錶暨高級珠寶文化資產室」，極致高端的定位，為熱愛鐘錶珠寶藝術者帶來無比奢華體驗，此般概念如今在香奈兒台北101旗艦店重現，成為全球第五間，更是亞太區首間，聚焦於「腕錶暨高級珠寶」品項的高端精品店。 Chanel腕錶暨高級珠寶旗艦店在台北101 香奈兒在台北101開設傲視全亞太區，首間以品牌「腕錶和高級珠寶」為主的獨立概念旗艦店！ 香奈兒台北101旗艦店_解密02_重現香奈兒女士寓所