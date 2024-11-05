中国多管齐下催生育，民众反感声音四起：生孩子真有好处，还用天天催吗？

中国为提高生育率不遗余力，除了中国国务院近期推出多项生育和住房奖励措施外，也传出基层部门给民众打“催生”电话的消息，甚至还有“催生办”直接登门拜访并训斥年轻人“不生小孩是千古罪人”；而中国官媒为了配合政府政策，发文称“孕育会使女性变得更聪明”，更是引来大批网友嘲讽：“如果生孩子是件好事，还用得着天天催生吗？” 10月30日，中国国家卫健委旗下公众号“健康中国”发表《女性生孩子的四大好处》的科普文章，称怀孕能缓解痛经、减少子宫肌瘤和巧克力囊肿的风险、降低癌症发生率并让女性更聪明。该文被认为是对“一孕傻三年”说法的反驳，旨在呼应中国国务院10月28日出台的强化生育政策。 催生招数多 但“怀孕让女性变得更聪明”的说法一出，立刻登上微博热搜，并引来大批网友声讨：“政府为了催生真是无所不用其极，什么招都想出来了”。 有网友说：“真的觉得女人很好骗吗？如果生孩子是件好事，还用得着天天催生吗？”也有人说：“我聪明，所以我不信忽悠”；还有三甲专科医院的妇产科医师也跳出来反驳说，不只一篇文献证明，怀孕以后女性的大脑结构会发生结构性的转变，会让脑灰质明显缩小，产生注意力不集中、短期记忆下降、判断力下降等症状，但这些都会随着孩子慢慢长大而恢复。“退一万步讲，即使怀孕不会让女性智商下降，那长期的睡眠不足总会吧？看到这条热搜，我只想说4个字：吃相难看！” 更有甚者，有网友张贴重庆“催生办”登门拜访的视频，工作人员自我介绍就是以前的“计生办”（计划生育办公室），然后大声喝斥青年赶快生：“结不结婚我不管，但你一定要生小孩，在外面多找几个女朋友多生几个行不行，你33岁还不生小孩是犯罪”，甚至身边带着一名女子跟青年介绍说，“她专门帮人生小孩，可以生五个，帮你完成指标。” 中国《财新网》日前也报道，有基层部门直接致电居民询问怀孕计划，疑似“催生”，四川、福建都有女性对于频繁接到“你怀孕了吗？”、“上次月经什么时候？”等电话，觉得被冒犯。据报这些“催生电话”跟当局实行“人口动态监测”和社区生育服务的部分措施有关。 这些光怪陆离的手法，都是为了刺激中国生育率。根据中国国家统计局今年1月公布的数据，2023年末中国人口为14亿零967万人，较前一年减少208万人；出生人口则进一步减少至902万人，比2022年少了54万人，反映中国人口近年来加速萎缩。 强化生育政策 中国国务院10月28日发布“关于加快完善生育支持政策体系，推动建设生育友好型社会的若干措施”文件，希望通过“强化生育服务支持”、“加强育幼服务体系建设”、“强化教育、住房、就业等支持措施”、“营造生育友好社会氛围”等四方面的13项措施，有效降低生育、养育、教育的成本，刺激中国生育率。 国家卫健委介绍，目前全国已有23个省份实施不同层级的生育补贴制度，并将提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育费用的个人所得税扣除额，从每个子女每月1000元提高到2000元；同时，超过20个省份也把辅助生殖服务纳入医保支付范围，支持生育困难群体。各地并普遍延长产假至158天及以上，设立15天左右的配偶陪产假、5至20天不等的父母育儿假。此外，还将加强公办托育服务，开展高额彩礼、大操大办等突出问题专项治理，倡导新型婚育文化。 一些地方配合政府政策，展现积极的态度，纷纷出台各种财政补贴方案。山西吕梁民政局公告，自2025年1月1日起，给予35岁前结婚的女性1500元的结婚奖励，且生育一、二、三孩的家庭可分别获得人民币2000元、5000元、8000元的生育补贴。 江西省赣州市上犹县10月25日出台文件，表示对于生育二孩、三孩的家庭给予一次性生育奖励7000元、13000元人民币，并对生育后三年内在上犹县购房的，分别给予1万元和2万元的住房补贴。产假优待则从188天增加到218天，并可享受在岗期间的工资、绩效与福利待遇等。 教育、住房支出高 但这些看似优惠的措施，在中国女性的眼里，却并不怎么具有吸引力。来自南京的马女士今年39岁，育有一个4岁的孩子。她对美国之音说，她不会想生第二胎或第三胎了，因为小孩的教育支出很高，政府的奖励措施一点也提不起她的兴趣。 她表示，中国的父母都很重视子女的教育，不希望输在起跑点，所以基本上每一个家长都会给孩子补习，英文是一定要补的，其他的像是音乐类的，男生通常会学小提琴，女生学钢琴、古筝，还会去学至少一项体育，像是游泳、兵乓球或羽毛球，而舞蹈、散打（类似武术、功夫）也有很多小孩在上，“补四科是最基本的，而且都是在学龄前就送进去了。” 马女士说，以一堂课一小时差不多落在100块人民币来计算，各科一个礼拜至少一堂的话，有些还会有两堂，代表一个月光是补习费就要将近2千块钱人民币。一个孩子尚且如此，如果生三个，达到政府所谓的三孩目标的话，每个月光是补习就要至少6000元，尚不包括幼儿园学费、旅游娱乐等，对一个家庭来讲，是很大的负担。 她表示，孩子的接送、照顾也是一个很大的问题，现在很多都是一胎化下的父母，代表一个家庭要抚养四个老人，再加上小孩，压力真的很大，“现在几乎没有生三个了，基本上一个就好”。 40岁、在广州从事传媒工作的徐女士，则是立志跟先生当不生孩子的“丁克族”。她也对美国之音说，在中国培育孩子的费用太贵，自己负担不起“天价幼儿园”。另一个问题是住房，尽管中国官方一直倡导划分片区、就近入学，但“学区房”的问题始终无法根治，一些有比较好的师资和教育资源的学校，也就是所谓的重点小学，其附近的房价就变得非常高，“天价学区房”也应运而生，所以为了孩子的教育，家长首先要花大钱去买一个非常昂贵的房子，而在孩子长大后，走入社会恋爱结婚，有房有车成了必备的条件，又是另外一笔很大的开销。 不想被孩子束缚