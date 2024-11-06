在美国大选日当天，约三千移民向美国进发

约3000名移民周二(11月5号)从墨西哥南部启程，向美国进发。当天正值美国选民在决定美国总统候选人卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)和唐纳德·特朗普(Donald Trump)之间的竞争结果之际。 移民问题是美国大选竞选活动中的关键议题。 据路透社目击者报道，在北上之前，这些移民在恰帕斯州首府塔帕丘拉聚集，手持标语如“不要再有移民的血”和象征着墨西哥重要宗教与文化符号的瓜达卢佩圣母的图像。 带着两个孩子和怀孕的妻子加入了这支队伍的洪都拉斯移民罗伊·穆里略(Roy Murillo)说：“我们希望美国当局能看到我们，看到我们是想要工作的，不是来伤害任何人的。” 近年来，多个希望进入美国的人组成的移民大篷车试图到达美墨边境，以大规模的队伍前进来保证安全。然而，大部分人在途中分散。 穆里略说：“我害怕一个人带着家人旅行。这里，贩毒集团要么绑架你，要么杀了你……这就是我们加入大篷车的原因。” 穆里略讲述了他通过美国海关和边境保护局开发的手机应用程序尝试预约庇护面谈但未成功的经历。 塔帕丘拉是数万名移民的必经之地，近几个月已成为墨西哥最暴力的城市之一，据官方数据显示，移民常常成为有组织犯罪的目标。 28岁的委内瑞拉移民泰斯(Thais)与丈夫和3岁的女儿一起加入了这支队伍，。她出于安全考虑要求不公开姓氏，她说道：“我在这里感到窒息。正因如此，我们决定离开。” 她补充道：“我希望特朗普先生和卡玛拉女士能看到我们是人类，想要生活并养家糊口。” 周二，美国选民们进行了投票，角逐者是民主党副总统哈里斯，她希望成为美国首位女总统，而特朗普则是共和党移民强硬派，他希望重获总统职位。 (本文依据了路透社的报道。)