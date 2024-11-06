王學科：中共是毒藥 邪惡本質永遠不會改變 北美時間11月3日（週日），全球退黨服務中心在紐約法拉盛舉行集會，紀念大紀元系列社論《九評共產黨》問世20周年，慶祝4.38億人退出中共黨、團、隊組織（也称：三退）。美國中文大紀元副總裁王學科與會並發表講話，全文如下： 中共是毒藥 邪惡本質永遠不會改變 大家好！下午好！ 我非常高興今天能與大家一起慶祝《大紀元時報》發表《九評共產黨》20周年紀念。自那2004年11月《九評共產黨》發表以來，有超過4.38億的中國人覺醒，退出了中共及其相關組織。從這個角度來看，我想說《大紀元時報》無畏地站出來並發表了《九評》告訴人們真相。全球退黨中心堅持不懈的鼓勵全球華人退出中共邪黨及其相關組織，讓他們在遠離邪惡努力中做出了巨大的貢獻。 我叫王學科，我想分享一些我與《大紀元時報》的故事。我1983年大學畢業，1993年來到美國留學。大家都知道，中共於1999年開始了對法輪功的殘酷迫害。我們於2000年創立了《大紀元時報》。當時與李博士及其他成員一起，我們在亞特蘭大的一個地下室創辦了首份《大紀元》美東南版報紙，並於2000年9月26日正式出版。自那以來，我一直在《大紀元》工作到現在。在加入《大紀元》之前，我是一名軟件工程師。為了全職投入《大紀元》的工作，2001年元月我辭掉了原來的工作，開始了我們在《大紀元》艱辛的旅程。 由於大紀元紐約辦公室需要人力的支持，我於2005來紐約辦公室幫忙。為了節省旅費，每次我都會儘量在紐約待更長的時間，通常是一到兩個月。那時，我太太和女兒在亞特蘭大，當時，女兒只有6歲。在我們亞特蘭大的社區裡，鄰居總是看到我太太帶著我女兒，沒有爸爸在，我太太一個人在炎熱的夏天除草，很多人以為我太太是單親媽媽。每次我回家後，通常只能和我太太及幼小的女兒一起有一週左右。每次她們送我到Marta地鐵站去機場，送走我後，我女兒都會在車的后座偷偷地哭泣，因為她不想爸爸離開。我記得到了她8、9歲時，有一次我告訴她，「你知道爸爸是幹啥，你爸爸在為善良的中國人提供真相。」她從此不再哭泣，我打心底裡為她自豪。有一段時間，我們一家三口人住在三個不同的地方。在大紀元工作的24年生涯中，近十年的時間，我是過著兩地分開的生活，幼小的女兒大部分時間過著沒有爸爸陪伴的生活。 我至今仍記憶猶新，在2005至2009年在紐約工作期間。幾乎每次從曼哈頓坐E線地鐵在皇后區下車後，晚上10點左右從地鐵站走回宿舍時，我在心裡默默地告訴中國人，「我王學科每天都在為你們工作，希望你們能早日知道真相，退出那個邪黨組織。」 是的，我在《大紀元》工作24年不間斷工作的動力就是，我們希望《大紀元》作為獨立媒體，傳遞真實可靠的資訊，讓大家能真正的知道真相，做出你們生命中最重要的決定——那就是退出中國邪惡組織，而不再被中共的謊言欺騙，做一個有尊嚴的人，有幸福生活的人，而不是只有好日子的人。 我曾看過一個視頻，講的是幸福生活和好日子的區別。即使在海外，我們有綠卡，有美國公民身分，我們有些人能過著比較好，有房子，有自己的公司或收入不錯的工作，不愁吃穿等，算是有好的生活。但是，由於中共邪惡的陰影，我們不敢說我們想說的話，不能做我們想做的事，有的時候我們還要違背良心的做事，我們心裡充滿恐懼和焦慮。所以，我們的生活並不幸福。我們都是受害者。 因為我在《大紀元》工作，我無法與我從小一起長大的奶奶說聲告別。我爸爸去世前，我無法回中國見他一眼。我的弟弟，病魔纏身，在他去世前，我也無法見他一眼。他們都是我的親人，說句實話，儘管我心裡難過，但我沒有流下眼淚，因為我知道我知道我在做什麼，我必須堅強！我所有的付出和家庭犧牲都是值得的。 在海外這樣一個自由的社會裡，到處是真相，而且是免費可以得到的，有些中國人由於各種原因，卻仍不知道真相。想到這裡，我會心裡難過，偷偷為你們流淚。在這裡，我想告訴大家，我們大紀元員工幾乎都放棄自己的舒適生活，辛勤工作，為的是你們能知道真相。也希望你們能講真相與你的親朋好友分享。 最近，我重看了《九評》的所有視頻，再次喚醒了我對中共罪行的記憶。中共是邪惡的，它迫害善良的人，包括黨內成員及其家屬。在它的控制下，人們的生活非常痛苦。比如，一位父親殺害了他的妻子和兩個孩子。當這位父親殺死妻子和一個孩子後，另一個孩子懇求父親不要殺他，但最後還是被殺。為什麼？ 因為負債，父親的壓力太大，在中共的扭曲社會中他已經精神崩潰。大家可能也知道，最近，有9位00後的年輕人集體跳橋自殺，因為在中共的統治下，他們感到絕望，寧願死去也不願過著毫無意義的生活。這一切的一切禍根都是中國邪黨，我們不希望看到這樣的悲劇。 今天我們聚集在這裡，不是為了走過場。我們真心為脫離邪黨的生命高興。讓那些還沒明白真相的人們了解真相。呼籲大家看清中共的邪惡本質。中共是毒藥，它的本質永遠不會改變。無論誰上台掌權，情況都一樣，我們都不要抱任何幻想。大約兩年前，我曾與Eric Trump坐下來交談，我送了他《九評》和《魔鬼在統治著我們的世界》的書，讓他告訴他父親Donald Trump，不要用商業談判的策略來對付中共，對邪黨不能有絲毫的仁慈。它的存在，就是對所有人的威脅。 我有兩位好朋友，他們是退休的外交官。他們曾來到我們辦公室，對我和其他《大紀元》員工說，只有《大紀元》能擊敗中共，因為《九評共產黨》和《魔鬼在統治著世界》一針見血的指出中共就是邪靈。今天，我想提醒大家，中共的邪惡不僅是肉體上的殺戮，它更想用邪惡的意識形態來控制我們的思想，摧毀我們的傳統文化，讓人們在道德上墮落，最終我們每個人都將在這個扭曲的環境中受苦，每個人都有面對毒食品、假新聞、假宣傳、假朋友、假媳婦、假藥、假酒、假奶粉、假疫苗、假化妝品、假名牌、假學歷、假保健品、假數據、假農藥肥料。