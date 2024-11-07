台湾朝野祝贺特朗普当选，学者称其用人或成对台政策关键

11月6日，美国总统大选尘埃落定，共和党候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)击败民主党候选人卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)，确定将成为美国第47任总统。他的搭档J.D.万斯(J.D. Vance)也将担任第50任副总统。对此，台湾朝野纷纷发表声明祝贺，并期盼台美在长期伙伴关系的基础上继续深化合作。同时，专家们也就特朗普第二任期的美台关系发展提出了展望。 特朗普二任用人是重要指标 前美国在台协会(AIT)主席卜睿哲(Richard Bush)认为，特朗普第二个任期上任后的政策更重要的是“人”的因素。 “首先，特朗普政府会由哪些人担任那些职位？其次，特朗普及那些盲目遵从他政策的下属会多紧密地监控那些官员？”卜睿哲说，在特朗普第一个任期时，美国国防部为台湾做了许多事，“那是因为特朗普并没有注意它(国防部)在做什么。” 第三，卜睿哲说，接下来还要看的是美国国务院、国防部及其他部门是否有许多职业官员辞职，尽管“他们非常了解中国、台湾及美台关系，但却不愿意再忍受再为特朗普工作四年”。 “很明显的，特朗普仍然是一个关键人物，他对台湾有自己独特的看法，”卜睿哲说，目前人们只能等待，看哪些人得到哪些职位、他们对台湾政策的看法是什么，以及他们未来会有多大的操作空间，“而那会需要一些时间。” 对台政策仍难料 美国宾夕法尼亚大学佩里世界之家(Perry World House)资深项目经理善学(Thomas Shattuck)认为，特朗普第二个任期在对台政策上可能有两种走向：重复他第一个任期的做法，或是全部重新计算。 他说，在特朗普第一个任期内，美国破纪录售台许多武器、内阁部长及资深官员赴台访问与他们对口官员会面，还通过了《台北法》(TAIPEI Act)及《台湾旅行法》(Taiwan Travel Act)，前特朗普官员如国务卿迈克·蓬佩奥(Mike Pompeo)及国安顾问罗伯特·奥布莱恩(Robert