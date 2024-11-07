海外华人对美国当选总统特朗普的评价和期许

2024年的美国大选尘埃落定，经过民主共和两党的激烈角逐，前总统唐纳德·特朗普胜利当选，将于明年1月20日重新入主白宫。美国这次大选，不单是美国选民的一件大事，也受到世界各国朝野的高度关注，海内外的华人也不例外。 海外华人对比美式民主与中式“全过程民主” 美国大选举世瞩目，美国的民主样式也被包括中国官员在内的中国人普遍聚焦和讨论。中国官媒文章除了批评美国选举混乱，还指责美国选举浪费钱。中国还惯以用“全过程民主”来和美国的民主制度作对比，来凸显自身的“优越性”。然而观察人士指出，这种现象恰恰说明美国大选深深引来了中共高层的忧虑甚至焦虑，因为他们最担心的是：看到美国蓬蓬勃勃的全国选举，中国官员和民众也会人心思变。 就在美国举行大选投票之前的10月29日，中共举行了省部级主要官员学习贯彻中共二十届三中全会精神专题研讨班。在开班式上，中共最高领导人习近平敲打省部级官员：“我们的根本政治制度、基本政治制度以及配套制度都很成熟了。新中国成立75年，人大70年、政协75年，还需要大改吗？再改改到哪去？不能为改而改，不能稀里糊涂地改。” 分析人士认为，在习近平认为“不该改的不改”的政治制度中就包括所谓的全过程人民民主。然而很多离开中国，走入自由世界的中国人都表示，在亲眼目睹了真正的民主进程后，才发现中国所谓的“全过程民主”是多么的荒诞不经。 “中国的所谓‘全过程人民民主’只是一套说辞，中国连村委会都不可能是民主选举的。全过程人民民主搞下来，最后是在中国基层筑起堡垒，加强对社会的完全控制，” 居住在新西兰的中国时政观察人士丁强说。 新西兰国际政治研究学者李佳明十分欣赏一人一票的选举制度。他说：“从集权国家出来的人倍感珍惜手中的投票权。中国大陆根本就没有机会投票，什么全过程人民民主，都是舆论宣传，欺骗老百姓的。” 在新西兰服务行业担任经理职务的毕女士告诉美国之音，她在中国生活了将近40年，从来没有投过票：“我看到不少中国网友、中国媒体批评美国大选花钱多、投票不解决实际问题，我最想对这些人说的是——话糙但是理不糙——太监还是别去评论别人的夫妻生活吧。” 澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义博士指出：“中国全过程民主是骗人的，那是一党专政。民主有一些硬性的指标，必须有选举，主权在民需要通过大选来体现。主权在民的意思就是国家政府的权力来源于公民的授权，你如果没有授权，没有通过选票受选，那么政府是没有合法性的。” “西方现有的自由民主是人权至上。中国最基本的人权，结社自由、新闻自由都写在宪法里，但是完全不允许。然后民主还有另外一条就是法制，法是最高权威，任何个人党派和政府都要服从法的权威。中国法律是党的工具，用来治老百姓，法律没有限制政府的权力，这个是完全对立面，共产党现在是人类专制的顶峰。她把这个叫做民主是对民主概念的亵渎和歪曲，从头到尾都没有民主，”冯崇义博士说。 海外华人看美国大选结果: 意料之外和情理之中 新西兰价值联盟召集人余洪明表示：“我原以为哈里斯会赢，结果失算了。意外的是，特朗普这种个人魅力型领导人的支持率这么高。从特朗普的当选可以看出来，美国人的孤立主义情绪和生活压力的怨气还是挺大的，这是上一届执政党的包袱。” 在服务行业担任经理职务的毕女士告诉美国之音，她原来也猜测哈里斯会成为美国总统，但结果出来之后，也不特别震惊。 “特朗普的口号是让美国再次伟大，喜欢他的人自然会支持。新西兰华人虽然不能参加美国大选投票，但和别的地方的华人一样，对特朗普的态度也是支持、反对两派分化严重，有些对立还闹得挺严重。我个人的代入感并不是特别高，因为说实话，从我们这种非美国公民的普通人的角度来看，不管谁当选，这个世界都不会有太多改变。” 新西兰国际政治研究学者李佳明表示，他本人非常支持特朗普总统，因为“他之前的任期让我看到的一个强大的美国，也让我看到了他有决心和意愿，去改变目前某些政府部门的低效和尸位素餐。如果美国回归成为一个风清气正的美利坚，那美国的未来不可小觑”。 特朗普的商人治国：利益为重 美国优先 澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义表示：“他