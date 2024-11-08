川普勝選好憂心！上萬美國人想移民 「這幾國」成新寵

川普（Donald Trump）再度當選美國總統後，數以萬計的美國人正在考慮移民到國外。示意圖。（法新社） 林浥樺／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）再度當選美國總統後，數以萬計的美國人正在考慮移民到國外，根據網站Expatsi的數據，在川普勝選後的幾個小時內，有接近3萬人造訪了網站，而這些想移民出去的美國人，對愛爾蘭、法國和阿爾巴尼亞產生了新的興趣。 《CNBC》報導，Expatsi聯合創始人巴尼特（Jen Barnett）指出，週三（6日）當天的網站流量，超過了平常1個月的流量，甚至幾乎超過了2022年全年的流量，有100多名新客戶已經下訂行程。 請繼續往下閱讀… Expatsi是間旅遊公司，協助想要移居海外的美國人進行「考察旅行」。 巴尼特稱，想要移居海外的美國人過去長期考慮葡萄牙、西班牙和墨西哥等國，但現在看到他們對愛爾蘭、法國和阿爾巴尼亞產生了新的興趣。特別是美國人可以在沒有居留權的情況下，阿爾巴尼亞度過一年。 但在選前，這種移民焦慮就已經醞釀了數週。巴尼特10月底向《CNBC》透露，Expatsi收到了數百條訊息，這些人計劃在川普勝選後成為我們的客戶。 65歲的柯林斯 （LaVerne Collins）投給了民主黨的賀錦麗，她早在7月就訪問了哥斯大黎加進行考察，將其作為潛在的移居地點，當時她認為川普很有機會獲勝，而在川普確定勝選後，她參加了Expatsi的考察旅行到葡萄牙。她告訴《CNBC》：「作為一名非裔美國女性，我對政府穩定和安全的擔憂更加強烈。」 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎