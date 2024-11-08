中国培养“在地协力者”渗透台湾乡里 专家：建立吹哨者机制

近年来，台湾多次发生涉嫌接受中国资助而违反《反渗透法》的案件，揭示出中国通过“在地协力者”策略，逐步渗透台湾社会和政治体系，对台湾的民主制度构成严峻挑战。专家建议，台湾可以借鉴美国《外国代理人法》的经验，实现外国资金的透明化，并建立吹哨者机制，以防范外部势力干预。 11月4日，台湾“中华统一促进党”(统促党)成员张孟崇及其妻子因涉嫌在2011年至2023年间收受中国资金，在广播电台和网络平台上为特定公投议题及候选人进行宣传，试图影响台湾舆论，遭嘉义地方检察署依《反渗透法》起诉。 这一案件揭示了中国资助台湾个人或组织影响政治的现象，并成为台湾近年来类似案件中的又一例。 “收钱为中共办事” 2024年7月，台湾的海峡两岸少数民族交流协会理事长李尚典与其妻因去年收受中国广西台办12万人民币资助，协助国民党籍立委郑天财竞选，遭台北地院判刑5个月及4个月。检方在起诉书中表示，李尚典夫妇获广西台办全额赞助组织旅游团赴广西，行程中除了收受不法资金、向中国官员汇报竞选进度，还向团员拉票和在网上宣传。 2024年3月，前桃园市立法委员候选人马治薇因涉嫌收受中国资金约新台币105万元参与竞选，并将国家安全单位的名片以及“中央各机关国会联络名册”等敏感资料传输给中国的资助人，被桃园地检署依违反《反渗透法》、《国家安全法》等起诉，并于8月份被桃园地院判处8个月徒刑。 2023年12月，临近台湾总统大选前，台湾“中华民族致公党”荣誉主席徐少东安排台湾新住民关怀总会的60名成员，到中国湖南省娄底地区接受免费招待，并与该协会三名成员共谋，接受中共指示协助介入台湾选举。 同月，位于中台湾台中的记者林献元，涉嫌按照中共国台办发言人陈斌华的指示，收受约13万人民币，接连在网上发布了8份有关于总统选举的虚假民调，而被检方拘留。 2021年11月，统促党总裁张安乐儿子张玮经营的旅社，涉嫌协助逾千名中国人士非法来台，其中包括中国统战官员。台北地检署依《台湾地区与大陆地区人民关系条例》起诉张玮夫妇等10人。 中国花大钱培养“在地协力者” 位于北台湾桃园市的中央警察大学国境警察学系助理教授王智盛在接受美国之音访问时表示分析，中共所谓渗透台湾的影响力活动模式多样化，第一种是通过资金扶植台湾的“在地协力者”，如特定政党、政治人物或有影响力的公众人物，以在选举或公投中发挥影响力，从而干涉台湾的政治运作。例如，台湾的海峡两岸少数民族交流协会负责人李尚典因收受中国资金协助候选人竞选而被判刑。 第二种情况是中国资金在非选举期间的介入。一些台湾组织“主动”成为中共的在地协力者，宣传亲中立场或组织相关活动。这些协力者通过资金支持，组织亲中团体，参与特定议题的游行、抗议或在社交媒体上进行宣传，推动统战或渗透。包括统派团体、部分陆配、先前的陆生和一些驻台记者等。王智盛指出，著名的例子如“新党”的“王炳忠案”。 台湾的亲中政党“新党”青年军王炳忠、市议员侯汉廷等人于2018年被控涉犯台湾的《国家安全法》收受在台“共谍”提供的资金吸收现、退役军人、青年、学生等阶层人士，2021年被高等法院判定无罪。 王智盛说：“台湾有些红统的人士，甚至会喊出宁愿让共产党统一也不愿意让民进党执政，就是这种这种思维的情况，台湾是有的，所以他可能有意识形态，可能有利诱，那可能又有相关的把柄，那更可能是复合式的，这些东西都搅在一起，那他(在地协力者)就越陷越深。” 王智盛指出，台湾作为一个自由开放的社会，此类协力者在台湾恐怕更加无孔不入。包括收受金钱在媒体平台上宣扬中国美好的网红，也属于此类。 “被动协力者”不自觉遭渗透 第三种则是“被动的”在地协力者，指的是一些人未主动参与，而是在特定活动中被组织或引导，如赴中国的旅游、进香团、青年夏令营等。这些活动通常由中国相关组织或台湾的在地协力者安排，参与者可能在不知情的情况下接受中国的统战思想，成为中国影响力扩散的渠道。 王智盛认为，宗教和体育交流尤其是台湾不可忽视中共渗透影响的两大区块。 由于台湾民众对宗教的虔诚及与中国大陆的深厚渊源，部分宫庙可能通过特定台商接收来自中国的香火钱，进而在选举等关键时刻间接推动特定候选人以影响信众。此外，台湾偏乡地区的原住民与弱势群体也受到影响，中国通过提供补助与支持，加强与这些群体的联系“从小培养”亲中意识，达成潜移默化的效果。 王智盛说：“你要把它界定成是交流活动，还是要把它界定成是中国透过不同的、绵密的统战方式，细致化的去影响这些人，界线上面，我觉得政府还有要进一步厘清的空间。所以这也就是两岸之间，其实我们对于北京他的这种所谓的渗透工作防不胜防的原因。”