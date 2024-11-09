以色列球迷在阿姆斯特丹遭“反犹太”袭击，当局禁止示威三天

阿姆斯特丹市政府星期五（11月8日）发布通告，在星期四晚间当地发生以色列球迷遭歹徒围攻袭击之后，禁止任何人在从当天开始的未来三天内举行任何示威活动。 阿姆斯特丹市市长费克·霍尔斯马（Femke Halsema）指出，以色列球迷星期四晚间遭到“反犹太小组”的“围攻、袭击和投掷烟花”，并谴责这一“反犹太主义”事件，而以色列政府则派遣民航专机前往阿姆斯特丹，将球迷们接送回家，目前至少有两个航班的球迷已经飞回以色列。 以色列特拉维夫马卡比足球队星期四晚在阿姆斯特丹与荷兰阿贾克斯球队进行比赛，许多以色列球迷到场观赛。但是比赛结束后，当数百名马卡比球队的球迷离开球场时，他们却遭到了围攻和袭击。追赶、袭击事件甚至在球迷离开球场后还发生在全市各地。 最后防暴警察出面干预，制止和拘留打人者，并护送以色列球迷前往他们下榻的旅馆。 路透社指出，至少有五人受伤送医。美国哥伦比亚广播公司（CBS）指出，除了五人受伤送医外，另有62人被警方拘留，不过荷兰警方并未透露受伤送医者以及被拘留者的国籍和身份。 社媒上传播的部分视频显示，防暴警察迅速采取行动，一些袭击者高呼反犹太口号。另一些视频显示，部分马卡比球队的球迷在比赛开始前呼喊反阿拉伯人的口号。 “我们看到很多的示威活动，看到很多人在跑。感觉真的非常非常恐怖，”一位在现场观赛的以色列球迷对路透社说。 根据CBS的报道，在球赛开始前双方的冲突就已经在酝酿之中。包括以色列球迷在内的几百名示威者比赛开始前曾在阿姆斯特丹市中心举行亲以色列的示威，有人高呼“阿拉伯人去死”的口号，并将街上悬挂的巴勒斯坦旗帜扯下撕碎或点燃。 CBS记者指出，欧洲不同足球俱乐部的球迷在观看比赛后发生冲突或袭击打斗并不新鲜，但是自从去年10月7日哈马斯武装分子突袭以色列，引爆以哈战争并造成好几万巴勒斯坦人丧生之后，欧洲的反犹太主义的沉渣泛起，并且有愈演愈烈之势。 CBS援引以色列政府的话说，以色列正在协调调动航班，让受到袭击的以色列球迷尽快回国。 “（以色列）正在尽一切努力确保我们在阿姆斯特丹令人恐怖的反犹太事件中遭到野蛮袭击的公民的平安与安全，”以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）办公室发表的一份声明说。 “（政府）决定目前无需派遣一支专业的救援队伍前往荷兰，因此将努力聚焦于提供民航包机将我们的公民接回，”声明又说。 荷兰首相迪克·肖夫（Dick Schoof）星期五将对以色列球迷的攻击称为“恐怖的反犹太袭击”事件，并且说他为这一事件感到“羞耻”。 “我们绝不容忍，我们将起诉肇事者，”CBS援引肖夫的话说。“我对荷兰2024年还会发生这样的事情深感羞耻。” 以色列总统伊萨克·赫尔佐格（Isaac Herzog）事发后曾与荷兰国王威廉-亚历山大（Willem-Alexander）通电话。赫尔佐格表示，威廉-亚历山大对犹太人遇袭事件“表示深切的恐惧与震惊”。 赫尔佐格援引威廉-亚历山大的话说，荷兰二战期间在纳粹占领和迫害下曾经对不起犹太社区，星期四是又一次对不起。