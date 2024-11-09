以色列球迷遇袭后，荷兰当局调查来自特拉维夫的警讯是否被忽略

荷兰政府星期五（11月8日）晚间表示，目前正在调查以色列球迷星期四晚在阿姆斯特丹遭到围攻和袭击之前来自以色列的警讯是否被忽略。 荷兰司法及安全部部长戴维·范维尔（David van Wheel）是在星期五晚致国会的一封信中透露上述信息的。 “目前仍在调查来自以色列可能的警讯，”路透社援引范维尔在信中的话说。 以色列特拉维夫马卡比足球队星期四晚在阿姆斯特丹与荷兰阿贾克斯球队进行比赛，许多以色列球迷到场观赛。但是比赛结束后，当数百名马卡比球队的球迷离开球场时，他们却遭到了围攻和袭击。追赶、袭击事件甚至在球迷离开球场后还发生在全市各地。 最后防暴警察出面干预，制止和拘留打人者，并护送以色列球迷前往他们下榻的旅馆。 至少有五人在星期四晚的袭击事件中受伤送医，不过路透社指出，所有五名受伤者星期五都已出院。 荷兰警方星期六表示，袭击事件发生后，警方一共拘留了63人，目前仍有四人被羁押。 “公共检察机关已经表明，将致力于尽快运用快速审理法，”范维尔说。他强调，确认每一个嫌疑人身份是“绝对的最迫切任务”。 荷兰在第二次大战期间曾经被德国纳粹占领，发生过一段残酷迫害犹太人的黑历史，当年荷兰四分之三的犹太人遭到屠杀，因此星期四发生针对以色列球迷的袭击事件就特别敏感，也特别引人注目。 荷兰政坛上的头面人物都公开发声，强烈谴责袭击者的反犹太行为。 荷兰首相迪克·肖夫（Dick Schoof）星期五曾表示，他被“针对以色列公民的反犹太袭击吓到”，并且在与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）通电话时承诺，“肇事者将被确认身份和起诉。” 另据英国广播公司报道，荷兰国王威廉-亚历山大（Willem-Alexander）也公开发声，强调“犹太人必须在荷兰的任何地方和任何时间都感觉安全。我们伸手拥抱他们，不会让他们离去”。 美国总统乔·拜登（Joe Biden）指出，以色列球迷遇袭事件“勾起了对犹太人遭迫害的历史黑暗时刻的回忆”。 法国总统马克龙（Emmanuel Micron）也发表声明，强烈谴责阿姆斯特丹街头发生的袭击以色列球迷事件。“暴力事件让人响起历史上最黑暗时刻，”马克龙说。