新研究揭示地球上90%隕石的來源 【新唐人北京時間2024年11月07日訊】每天，有48.5噸的隕石物質撞擊地球的大氣層。幾乎所有的隕石在下降過程中都會燃燒殆盡，那些成功到達地球表面的碎片被稱為隕石。由於其中一些太空岩石可以追溯到我們太陽系的早期階段，並且自形成以來一直保持不變，因此它們可以提供有關我們的太陽及其行星形成環境的線索。 然而，直到最近，科學家們僅追溯到超過70,000顆已知隕石中6%的來源，並將它們溯源至月球、火星或維斯塔（Vesta，太陽系的小行星帶中最大的幾顆小行星之一）。 現在，一個國際專家團隊已經確定了超過90%的已知隕石的來源，並揭示出驚人的70%來自小行星帶中僅3個小行星家族，該小行星帶位於火星和木星的軌道之間。他們的研究結果分別於9月和10月發表在《天文學與天體物理學》和《自然》期刊的三篇論文中。 「對於隕石學家來說，知道隕石樣本來自哪個小行星就如同在彩虹盡頭發現一鍋金子一般。」倫敦自然歷史博物館的行星科學家Sara Russell告訴《科學新聞》（Science News），她並未參與這項新研究。 3個小行星家族 該團隊研究了在地球上發現的隕石的成分，並對小行星帶中主要小行星家族的物質通過望遠鏡進行了調查。根據聲明，他們通過模擬建模研究了這些小行星家族的形成。 小行星家族「是一組具有相似軌道的小行星，因為它們是在兩顆小行星碰撞過程中產生的碎片」。兩項新研究的主要作者、捷克共和國查爾斯大學的天文學家Miroslav Brož告訴路透社。 研究中確定的3個主要小行星家族分別稱為卡林（Karin）、科羅尼斯（Koronis）和馬薩利亞（Massalia）。它們分別是在580萬年、750萬年和約4,000萬年前的3次碰撞中形成的。與我們太陽系的整體年齡（一般認為約46億年）相比，這些都相對年輕。 「最近在小行星帶中發生的碰撞事件完全主導了這些物質流向我們星球的過程。」歐洲南方天文台的研究員Michaël Marsset告訴Gizmodo網站，他是其中一篇新論文的主要作者。「你可能會認為隕石流應該是我們在小行星帶中觀察到的所有成分類別的混合，但事實並非如此，它其實主要是由近期碎裂的3顆小行星所主導的。」 這是有道理的，因為年輕的小行星家族因其是相對較近期形成的，而包含了更多的小行星碎片。這些碎片之間會發生碰撞，進而有時會將碎片推向地球的軌道。經過數千萬年的碰撞影響，這些集群的碎片數量會逐漸減少。 以「球粒隕石」為主 根據路透社的報導，研究人員發現，Karin和Koronis兩個家族提供了一種稱為H chondrites的隕石，這種隕石占地球已知隕石的33%。而Massalia家族則生成一種稱為L chondrites的隕石，這種隕石占地球隕石的37% 總的來說，Chondrites（球粒隕石）占地球上發現的隕石的85%。正如澳大利亞昆士蘭大學的研究人員Trevor