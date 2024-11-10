特朗普胜选，“走线客”不安：有人试图赶在他就任前入境，有人担心被遣返

三十多岁的中国人肖静(化名，因为怕对出境中国有影响)最近刚找中介支付了25万人民币打算“走线”来美国。“是已经成功的熟人介绍的，帮我办理日本签证，到了墨西哥之后有接机，支付在墨西哥的费用，保送我到美国。”她告诉美国之音。 “走线客”最初指的是2019年新冠疫情以来，那些因为政治或是经济原因，铤而走险穿越巴拿马雨林，最终抵达美国南部边境的中国非法移民。 肖静大学毕业后一直在重庆的一家小企业做文员的工作，但是这几年经济形势不好，老板先是拖欠工资，今年初又大量裁员，肖静也在其中。“我这个年纪，不好找工作，而且我也不喜欢国内的政治氛围。”她告诉记者，失业是她想“润”(离开中国)的主要因素。另外，自认为自己是“自由派”的她，与身边热爱中国的“小粉红”格格不入，也促使她想离开。 她说，如果要办理美国签证，一方面面试排期很久，一方面对于资产收入等文件的审查也更严格，所以，她退而求其次办理日本签证。试图先去日本，再谋求进入美国。她说，中介告诉她准备这样的材料很简单，她没有收入证明也不会成为阻碍。现在她也已经顺利拿到日本的签证，正准备购买去去日本的机票。 不过，她这两天又有新的担忧。她从“走线”群组中听说，如果只是“白本”护照，即只有日本签证，没有其他任何国家签证记录的护照，即使到了墨西哥之后也有可能被拒绝入境，因为墨西哥海关也在严查这些用其他国家签证免签进入墨西哥，最终目的是非法入境美国的人群。她还听说许多人回到日本后，都滞留在东京的机场附近，等着其他“走线”人顺利入境的消息传来，就伺机再试一次。 她和“走线”群组中的人也密切关注刚刚过去的美国大选。“开票的时候，我们都一直盯着看，毕竟特朗普当选之后，我们可能就进不去，也可能会被遣返。”肖静说。 但现在木已成舟，她希望能够尽快入境美国，尽量争取在新当选总统、前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)就任前从移民监被释放。“我的中介告诉我，如果怕，就在国内老实待着。但我还是想搏一搏。”她告诉记者。 据报道，特朗普的盟友和一些私营部门一直在悄悄准备大规模拘留和驱逐居住在美国的非法移民。驱逐非法移民是特朗普参选时向支持者做出的重要承诺。 特朗普11月1日在内华达州亨德森的竞选集会上说：“在我上任的那天，移民入侵就会结束，我们国家的复兴就会开始。” 4月13日，他在宾夕法尼亚州施内克斯维尔市的一次演讲中还特别提到了来自中国的移民，称他们“正处于参军的年龄，而且大多是男性。在我看来，他们是想在我们国家建立一支小军队吗？” 星期四(11月6日)，特朗普任命的一名联邦法官否决了拜登政府一项至关重要的移民政策，该政策为数千名与美国公民结婚的无证移民提供了获得公民身份的途径。 丽莎(Lisa)是在中国的一位负责帮中国“走线人”解决签证等问题的中介，在墨西哥和美国都有合作伙伴。由于觉得自己正在做的事情处于“灰色地带”，丽萨不愿意透露全名。她告诉美国之音，这几天收到格外多中国人的咨询，她劝他们尽快上路，赶在特朗普就任前进入美国。 美、墨等多国加强对非法移民的管控 但“肖静们”的“走线”之路已经很难了。美国现任的乔·拜登(Joe Biden)政府今年已经开始大刀阔斧地管理边境。6月5日起，边界设立庇护熔断机制，当日非法进入美国的人数超过每日2500人的上限就暂停受理庇护申请。 就算他们成功进入美国，也要面临被遣返的可能。今年六月，美中重启非法移民遣返合作，美国自2018年来首次使用大型包机将中国籍人员遣返回中国。10月15日，美国国土安全部派出了第二批遣返航班。 在此之前，墨西哥政府已经加强了边境执法力度。墨西哥的国民警卫队、军队和国家移民研究所(INM)人员就在主要道路上设立了新的检查站。他们增加了对比较多人使用的进入美国的过境点的巡逻，也将很多“走线”人从往北前往美墨边境的道路上拦截下来。 7月1日起，美国为巴拿马提供包机或者商业航班机票费用和其他帮助以驱逐移民。巴拿马的新任总统何塞·劳尔·穆利诺(José Raúl