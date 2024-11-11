鄭州大學生夜騎開封聲勢浩大 高校封校圍牆被推倒（視頻） 【新唐人北京時間2024年11月11日訊】河南鄭州大學生大規模「夜騎開封」活動，讓中共當局恐慌，當地多所大學被封，引發學生不滿。有消息說，河南安陽攤販們推倒安陽學院的後門和圍牆，抗議學校封校。 11月10日，關注大陸群體事件的自媒體「昨天」在海外X平台發文說，週六晚（11月9日），河南安陽攤販們推倒了安陽學院的後門和圍牆，以抗議學校封校，導致他們的食品無法售賣給學生。在河南學生週五晚發起的十萬人騎行活動之後，河南政府緊急封鎖了省內的大量學校，禁止學生們外出，還有一些學生被學校領導約談，被要求寫檢查。（相關鏈接） 有網民跟帖說，「壓抑的大學生。」「上街的自由都要奪取了嗎！」「學校這是害怕什麼！」「單車革命，預備。」「這下不想革命也不行了。」「就差全國大學串聯了。」「暴風雨來臨的前夜，暗流涌動！」 11月初，鄭州大學生自發組團「夜騎開封」的活動，隨後越來越多人參加。11月8日晚傳參與人數增至20萬人。 雖然此活動沒有抗議場面，但眾人聚集規模堪比疫情期間的「白紙運動」，中共當局恐引發各地效仿，緊急封殺夜騎，並傳將活動定性為「政治運動」，當地多所高校被封校。 多個視頻顯示，參與夜騎的不只是鄭州大學生， 還包括從全國各地趕到鄭州的大學生，以及各行各業的年輕人，甚至包括退伍軍人。 有網絡博主說，現在不僅僅是河南高校在嚴查，山西、陝西也發通知了，山東、天津的學生也要行動。 11月9日以來，河南多所高校相繼發文為夜騎開封降溫。多個消息說，為了阻止學生夜騎，河南大部分高校直接封校，引發學生不滿。 有人說，「剛回來，已經被警告要給處分了。」「不讓夜騎就不讓夜騎，封校是什麼意思啊，每天要排查有沒有誰夜騎開封。」「我女兒就在安陽工學院，我家是開封的，不能讓她們回來。」 「河南省內大學封校，『封校』是限制學生的自由，但也給其他教師、職工產生了大量的工作。」 「夜騎開封這個事情，讓河南很多大學的返校管理都嚴格，甚至直接封校。」 「鄭州一些高校開始實行封校措施。非鄭州部分學校（比如我校）已經開始不讓騎自行車外出（允許電動車外出），校門時刻有人把守。太無敵了，這些措施，不讓自行車出但讓電動車出，有一種護住腚了，沒護住腦袋的感覺啊。」 「剛聽我弟說為了阻止大學生夜騎開封，鄭州高校封校，他在鶴壁雖然沒封，但是每晚查寢······震驚。這不都是一群成年人了嗎，不讓夜騎不應該管交通嗎，直接把大學生一關限制行動真是好神奇啊。」 「對於鄭州大學生夜騎開封，此事沸騰之後，為什麼受苦的是我們不夜騎的大學生，部分高校實行封校管理。我們學校不允許出許昌市區······」 其實這次「夜騎開封」活動，是在中共官方和媒體炒作下，才更為火爆。 陸媒報導，為了接住潑天的流量，開封文旅部門首先宣布對夜騎大學生免票政策，多個景區凌晨開園迎接他們的到來。開封城管部門在鄭開大道設立了共享單車接駁點，為夜騎大學生提供便利。 有人表示，「夜騎是被媒體瘋狂報導。人才變多的，結果管不了了，直接給人封校，有點好笑。」