台湾商人曹兴诚提告中国官员 反击中国制裁

台湾商人曹兴诚星期一(11月11日)表示，他将向台湾法院起诉两名中国高级官员，指控他们对他实施制裁涉及恐吓，并表示此举意在“反击中国的独裁与流氓”。 中国今年推出“惩治台独22条”。上个月，中国国台办宣布将曹兴诚和台湾立委沈伯洋列入“台独顽固分子清单”，并对两人及与两人有关的台湾民防推广机构“黑熊学院”实施“惩戒”，理由是“从事台独分裂活动”。 中国国台办指责曹兴诚提供巨资支持“黑熊学院”从事分裂国家犯罪活动，鼓吹“以武拒统”、“全民皆兵”、还投资策动拍摄台独题材影视剧，灌输“反中谋独”的精神毒素。 曹兴诚是台湾半导体企业联华电子(联电)的创办人和前董事长，也是台湾最富有商人之一。 曹兴诚周一在新闻发布会上表示，他要通过民主法治手段应对极权威胁，并委托律师到台北地方法院提起刑事自诉，控告中国国台办发言人陈斌华及中国国台办主任宋涛涉嫌触犯台湾《刑法》第305条“恐吓危害安全罪”。 曹兴诚手拿中华民国(台湾的正式名称)护照表示，他放弃新加坡国籍、拿回中华民国护照已经两年，中华民国是他唯一的家。中国的制裁不仅威胁了台湾合法的政治表达权利，还威胁到他个人的安全。 “没有人谋独，因为两岸是国与国互不隶属的关系，中共国管不到台湾，台湾是独立自主。如果说这样就是谋独，那台湾都是谋独，”曹兴诚说。 曹兴诚接着说，中共每天用武力威胁台湾、破坏台海和平，是最大的危害安全者；他控告宋涛和陈斌华二人，是在尽中华民国国民应尽的义务，无论法律将来会怎样，他仍坚持台湾主权独立的立场。 曹兴诚的委任律师郑文龙指出，陈斌华宣称要对曹兴诚限制旅行自由、限制经商自由，甚至威胁危害生命，已违反国际法，更触犯《刑法》的恐吓危害安全罪，可处以两年以下有期徒刑。成案后若二人不到案，就可发布通缉，宋涛、陈斌华来台就可将他们逮捕。 台湾法院对中国无管辖权，中国高级官员也不会访问台湾，此诉讼的实际执行难度很高。 中国国台办没有回应置评请求。 郑文龙表示，他们知道宋涛和陈斌华不会来台湾，判决也无法执行，但希望借此向北京传达一个信息，因为北京一直试图利用法律手段向它不喜欢的台湾人施压。 “从法律角度看，我们必须这样做，”郑文龙说。“台湾处于艰难境地，我们必须努力，不能无所作为。” 除了在台湾提告，曹兴诚的团队还考虑根据美国“外国人侵权请求法”，到美国对宋涛、陈斌华提出诉讼。 上个月在中国国台办宣布对沈伯洋、曹兴诚和“黑熊学院”实施制裁的同一天，中国军方在台湾周围举行了为期一天的大规模演习，称是对“分裂行为”的警告。 中国一直声称台湾是其领土一部分，尽管中国共产党从未统治过台湾。台湾政府拒绝承认北京的主权声索。 联电表示，曹兴诚已在十年前退休，因此与公司无关，无从评论。 (本文参考了路透社的报道。)