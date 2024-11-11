擋不住自由意志！大學生夜騎被禁後徒步去開封 【新唐人北京時間2024年11月11日訊】20萬中國大學生夜騎單車去開封的熱血行動，遭到官方壓制後並未就此平息。被封禁在校的大學生們，從最初的無可奈何、吐槽抱怨，已轉變為以實際行動進行抗爭，紛紛以步行去開封的方式展示自己不屈從的自由意志。評論指中共維穩焦慮下的過度反應，反而可能激發出全民反抗的意志。 河南鄭州幾個女大學生偶然興起，夜騎單車到開封品嚐當地的灌湯包，並在網絡社群中分享了這個故事。不料由此激起了大學生們心中久違的激情，引發了大學生「夜騎開封」的熱潮。近日，大批鄭州大學生乃至包括北京在內的其他一些大城市的大學生們成群結隊，在夜間騎著共享單車向開封進發。到11月8日晚，參與夜騎開封的人數達到頂峰，網傳有超過20萬人抵達開封。 這樣的規模引起了地方當局的恐慌。河南省教育廳和公安部門緊急召開會議，將「夜騎開封」定性為「政治運動」，並下令各大學封校，禁止學生外出。共用單車公司也配合當局，對跨區騎行採取強制鎖車措施。鄭州和開封交警也發布通告，對鄭開大道實施交通管制，禁止非機動車通行。鄭州多所大學急令校外學生在限定的時間內返校，同時把所有在校大學生封鎖在校園內，未經校方許可不得外出。 一時間，網絡社群中怨聲載道，大學生們紛紛發帖抱怨自己莫名其妙就失去人身自由。 有大學生發帖質問：「憑什麼說封校就封校，把學生當什麼了？是你們隨意囚禁的動物嗎……」。還有當地學生抱怨道：「鄭州的大學都要封校了嗎，我真崩潰了，我又沒去開封憑什麼打亂自己的行程？大學也要管嗎？」 隨著不滿情緒不斷發酵，據傳部分被封禁在校的大學生以連夜步行去開封來表達自己的不滿與不屈。 不少人一走就是10多個小時，還在互聯網上與網友網友分享自己徒步旅行途中的所見所聞。眾網友則留言評論：「擋不住的青春」；「年輕人就是有使不完的勁」；「自由的意志怎能磨滅」…… 有網友留言表示支持：「去唄，不違法違紀，不麻煩別人，年輕就要闖一闖。」還有網友評論道：「你可以被歲月磨平稜角尋求安穩生活，凡事權衡利弊，但不能否認很多成功就是靠著一腔熱血與衝動拚出來的。」 有細心的網民發現，在徒步旅行去開封的隊伍中還有不少已經不再年輕的身影，於是發帖笑稱，中年人也在「追尋他們逝去的青春」。 微博上有人發文分析說，這個事件一開始只是年輕人跟風湊熱鬧，但是「玩個情懷，一喊出發，立馬就能搖上十萬人」，這樣的動員力可能觸動了官方的敏感神經，讓當局「寢食難安」了。 海外時事評論人士則指出，年輕的大學生們想騎單車去開封吃個灌湯包，只因為參與的人太多，就被當局視為對其政權穩定的「潛在威脅」而悍然下令封校，官方這種極端化的反應，恰恰反映出中共維穩邏輯的荒謬和對社會控制的極度焦慮。 中國時事評論人鋒行11日接受台灣媒體採訪時分析說，開封的灌湯包「口感挺好、價格又不貴」，所以大學生騎單車騎50、60公里的路去吃灌湯包完全可以被理解，對這些年輕人來說那是一趟未來很值得回憶的旅程。再加上大學生們多年來在學校無法學到真正的知識，畢業還馬上面臨失業的處境，因此夜騎行動也是想要「釋放自己、展現自己」的一種自發性行動。 他接著指出，但是中共現在草木皆兵，就是怕民眾聚在一起，因此對大學生的夜騎行為大動干戈下令阻止。而受到壓制的大學生們即使不想暴動，也會對官方充滿敵視和憤恨，「所以有些學生徒步去開封，正是展現反抗、不服從的韌性」。 鋒行表示，年輕人的這些行為被禁止，在國外這是不可想像的，「先是舉白紙不行，現在連騎單車也不行，中國的青年學子能擁有這麼多創新和創意，正是環境逼迫他們想出來的」。 他補充說：「能表達自己的自由意志是很有必要的，全中國的學生都應該具備捍衛自由民主法治的信心和勇氣。」 （記者李明綜合報導/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/11/a103928754.html