雨揚老師》12生肖農曆11月運勢：鼠寶寶事事順遂、牛寶寶貴人助力 (上)

知名命理師雨揚老師，是業界有名的心靈導師，她目前任職雨揚國際董事長。 圖：翻攝自雨揚樂活家族臉書 隨著農曆十一月來臨，我們即將迎來宣告萬物進入休養生息階段的「冬至」。農曆十一月是桃花月，加上本月五行屬水，流動間更是充滿著豐沛的桃花能量，無論是想要找到金桃花，還是成為人見人愛的人際高手，都要把握今年最後一個桃花月，有機會在這個月人緣升級、魅力滿分！ 農曆十一月運勢的前三名生肖是誰呢？答案就是蛇、兔、猴！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ ★鼠 ◎工作運：成績亮麗 事事順遂 工作運相當不錯，鼠寶寶有機會晉升重要職位，讓事業發展更上一層樓。從事營銷專案或統籌電子商務發展的鼠寶寶，如何運用新科技來提升購物的便捷性是目前的關鍵挑戰。幸運的是，有吉星護佑，只要專注於本分，避開多餘的外務，事情自然能進展順利。 ◎感情運：經常關心 共享美好 感情運中等，單身的鼠寶寶因忙於工作，與曖昧對象的互動減少，導致關係停滯不前；有伴的鼠寶寶聚少離多，若要避免感情生變，建議多利用空檔時間傳訊息關心另一半，或者為對方訂購可口的甜點，找一天一起享受甜蜜的下午茶，共築美好的時光。 ◎健康運：防寒保暖 重視養生 健康運普通，進入冬季後須多注意保暖，特別是容易引發過敏、氣喘或感冒的鼠寶寶，更應時刻注意氣候的變化。另外，也建議要多加強心臟、血壓方面的照護，使用利刃時更要謹慎小心，以免受傷。可考慮溫補來調整體質、增強免疫力，預防冬季疾病。 ◎金錢運：合理規劃 穩健理財 金錢運略下滑，鼠寶寶雖在事業上有進展，但因開銷也不少，再加上受到凶星影響，可能會出現花費遠超出預期的狀態。建議事先規劃收支，控制預算，或儲備緊急預備金，以備不時之需，只要調配得宜，就可以保持財務穩定。 ※幸運色：藍色 ※貴人生肖：猴 ★牛