帕劳总统在试图应对美中竞争中赢得第二任期

帕劳总统苏兰格尔·惠普斯(Surangel Whipps)二世在11月5日备受关注的选举中击败前总统汤米·雷门格索(Tommy Remengesau)二世，成功连任。帕劳位于美国和中国在太平洋争夺地缘政治影响力的前沿。 虽然选举当局尚未完成缺席选票的统计，但惠普斯以57.5%这一历史上最高的得票率赢得了选举。惠普斯的妹夫雷门格索得票41.3%。 惠普斯感谢支持者让他继续巩固其政府过去四年来取得的进步。 他星期一(11月11日)在与美国之音分享的声明中说，“你们决定授予我第二任总统任期，我对这一责任表示最高的敬意。” 总统只能连任两个四年任期，然后必须卸任，但在间隔四年后可以再次参选。 雷门格索已连任四届。 此外，帕劳选举委员会发言人第二天对新西兰电台说，惠普斯“极不可能”在选举中落败。 与此同时，雷门格索11月7日当地广播电台Palau Wave Productions播出的认输演讲中说，选举已经结束，帕劳人民“通过和平和自由的选举发出了自己的声音”。 分析人士说，选举结果显示更多帕劳选民支持惠普斯的政策议程，包括税收改革和与美国加强接触。 夏威夷大学马诺阿分校太平洋事务专家亨利克·萨德泽夫斯基(Henryk Szadziewski)说，“在惠普斯的领导下，帕劳与美国更密切的关系似乎对大多数帕劳人来说是有意义的。” 帕劳人口两万左右，位于菲律宾以东 890公里。它是根据《自由联合协定》(COFA)从美国获得大量经济援助的三个太平洋岛国之一。 根据协议，美国提供价值数十亿美元的经济援助，而帕劳、马绍尔群岛和密克罗尼西亚联邦则让美国对其陆地、水域和空域拥有独家军事使用权，并有权禁止中国进入其港口和领海。 美国国会9月份通过了《自由联合协定》中为帕劳提供主要条款的资金。美国军方还帮助修复佩莱利乌(Peleliu)岛上二战时期日本机场的跑道，并在帕劳安装了两套雷达系统。 专家预计，帕劳在惠普斯在第二任期内将继续深化与美国的关系，相关努力可能包括增加美军访问频率、加强与帕劳的互联等。