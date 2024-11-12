雙11必買懶人包》吃到飽、機票、電商、超商雙11優惠總整理│TVBS新聞網

雙11優惠2024各家超商、速食、電商好康大放送，除了4大超商祭出咖啡優惠外，全台八大速食業者包括肯德基、麥當勞、頂呱呱、三商炸雞（拿坡里）、達美樂、必勝客、摩斯、漢堡王也都推出促銷搶客。另外，旅遊電商Trip.com祭出日本和韓國單程機票一口價11元、旅天下則推出官網、全台門市機票買一送一，超狂必買攻略一次看。 超商雙11優惠攻略 7-ELEVEN 全家 萊爾富 11月11日當天，消費者於蝦皮購物下單並選擇7-ELEVEN取貨，前1萬3000名可獲贈「溏心蛋洋芋」，原價49元；11月12日起至11月13日止，前6000名完成訂單並選擇7-ELEVEN取貨的消費者，還可獲得「冰四季春茶」原價35元。得獎序號將於12月2日發送，兌換期限至12月8日止，可至ibon機台列印兌換，或至OPEN POINT APP兌換。歡慶7110店開幕，推出一系列優惠活動。即起至11月9日，消費滿250元可使用25元優惠券，相當於再折10%；結帳金額滿1000元加贈100點OPENPOINT，並送贈品兌換券1張。此外，即起至11月11日推出寄杯優惠，特大杯美式買11送11，現省660元；特大杯拿鐵15杯711元；中杯精品美式/精品拿鐵任選12杯711元。11月9日前，大杯濃萃美式/濃萃拿鐵3杯100元，中杯精品美式2杯100元。推出「雙11」蝦皮購物專屬優惠，11月11日00:00起至23:59止，消費者於蝦皮購物下單並選擇全家取貨，前1萬1000名即可獲贈「優格鮪魚沙拉」原價49元。11月12日00:00起至11月13日23:59止，前5000名選擇全家取貨的消費者，還可獲得「熱經典美式」原價35元。獲獎名單將於12月2日公布，得獎者可於12月8日前至全家APP或FamiPort機台兌換。全家APP祭出限時優惠，中杯、大杯單品美式或拿鐵買6送6。即起至11月10日，特大杯美式、大杯熱卡布奇諾第2杯10元。全家另推史上最狂雙11，百樣商品五折起優惠，11月11日至13日大杯美式111杯3000元，每杯約27元；大杯拿鐵111杯4300元，每杯約39元；大杯單品美式111杯6700元，每杯約60元；大杯單品拿鐵111杯8000元，每杯約72元。多項熱銷商品買1送1，包括FMC 1385ml鹼性離子水限量1111組買11送11、牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕、舒潔袖珍面紙等。此外，FMC古早味紅茶、四季春青茶同商品6入111元；45元系列三明治、季節水果拼盤同商品6入222元。11月11日00:00起至11月13日23:59止，凡於蝦皮購物下單並選擇萊爾富取貨，即可獲贈醇脆黑糖拿鐵單件7折兌換序號，原價65元，數量不限。兌換序號將於12月2日發送，期限至12月8日止，可至萊爾富APP或門市機台兌換。 OK超商 11月11日00:00起至11月13日23:59止，於蝦皮購物下單並選擇OK超商取貨，即可獲贈莊園級拿鐵單杯折20元兌換序號，原價55元，數量不限。兌換序號將於12月2日發送，期限至12月8日止，可至OK go APP兌換。 手搖雙11優惠攻略 迷克夏 即日起至11月19日，Uber Eats外送平台也點得到迷客夏爽喝「輕纖蕎麥茶、伯爵紅茶拿鐵買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。 頃刻間 11/11起，只要加入頃刻間官方Line好友，於11月和12月都能分別獲得兩張買一送一的優惠券，且不限品項加料與否，取價高者計價即可。但此「頃客券」僅能在每月1號、11號、21號和31號做使用。 CoCo都可