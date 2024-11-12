《白蓮花大飯店》1、2季驚艷綻放！權力與階級的荒謬競賽，第3季預告Lisa泰國現身，人性猴戲將進擊到底！

由Mike White編劇執導的美國影集《白蓮花大飯店》（The White Lotus）首季2021年播出後受到熱烈歡迎，第2季2022年底播畢，展現人性荒謬的諷刺劇情，再度讓人驚艷不已。 by 派脆克- 2024/11/11 更新 Edit/派脆克、Photo、影片/HBO GO、Getty 《白蓮花大飯店》第1、2季海報 延伸閱讀 張力滿載人性修羅場 《白蓮花大飯店》兩季故事都以「白蓮花度假村」為拍攝背景，第1季在夏威夷，第2季則在義大利西西里。角色分為不同組別，有家庭、情侶以及單身旅遊的主角，在不同的關係之中，演繹一場關於階級、性別、慾望以及資本主義的大亂鬥。 《白蓮花大飯店》第1季劇照 剪不斷理還亂的角色設定，讓整個故事看來充滿厚度，每個人都有自己的心事，這個心事透過彼此的關係與對話展現出來，時而幽默、時而對立，各懷鬼胎的情況下，讓原本應該舒心的度假旅遊，成為了緊繃至極的人性修羅場。 《白蓮花大飯店》第2季劇照 高分評價 實至名歸 連續兩季的IMDb綜合評價來到7.9的高分，除了第一季拿下10項艾美獎，包含Jennifer