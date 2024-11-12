美國客機在海地遭槍擊 機身被子彈打穿 空乘人員受傷 【新唐人北京時間2024年11月12日訊】當地時間11月11日，一架飛往海地的美國客機遭到槍擊，機身被子彈打穿，一名空乘人員受傷，沒有乘客傷亡。 美國精神航空（Spirit Airlines）發布聲明，11日當天，從佛羅里達州勞德代爾堡飛往海地首都太子港杜桑．盧維杜爾國際機場的一架航班遭到槍擊，航班被迫改道，飛往多明尼加共和國聖地亞哥。 聲明稱，航班在多明尼加降落後檢查發現，機身上有遭槍擊損壞的痕跡，「機上一名乘務員受輕傷，正在接受醫務人員的檢查。沒有乘客受傷」。 美國媒體引述消息人士報導稱，飛機在海地杜桑．盧維杜爾國際機場下降接近跑道時遭到多次槍擊，機身被打穿，發現數個彈孔。 精神航空表示，公司已暫停飛往海地的航班，並且為機組人員和被轉機飛往多明尼加的乘客安排乘坐其他客機返回佛羅里達。「我們將繼續關注局勢，並將安全放在首位，並根據需要調整我們的運營」。 槍擊事件發生後，杜桑．盧維杜爾國際機場宣布停飛所有商業航班。 這是最近幾週內第二起武裝團夥槍擊太子港上空飛機的事件。去年10月，一架聯合國直升機也遭到武裝團夥槍擊，被迫返回，那次事件中沒有人員受傷。 美國航班遭遇槍擊事件之後，美國聯邦航空局對這起槍擊事件展開調查。 美國駐太子港大使館11日發布警告表示，有「黑幫主導的行動」阻止人們前往海地，這些行動可能包括武裝暴力以及道路、港口和機場的中斷。 大使館表示：「在前往海地任何地方之前，你應該考慮個人安全狀況。只有當你認為安全時，才可以離開海地或在海地境內旅行。」 美國國務院建議民眾不要前往海地：「海地的安全局勢難以預測且十分危險。在海地境內旅行需自行承擔風險。美國政府無法保證您前往機場、邊境或任何後續旅行的安全。在前往海地任何地方之前，您應該考慮您的個人安全狀況。」 2021年，海地民選總統若弗內爾．莫伊茲遇刺身亡，之後武裝團體爭相控制該國，時常發生武裝襲擊事件。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：祝馨睿） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/12/a103928921.html