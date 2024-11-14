特朗普外交团队初具规模，鹰派人物将主导对华政策

自特朗普以压倒性优势赢得大选以来，这位78岁的前总统、即将上任的候任总统几乎每天都在公布内阁和高级官员的人事任命。作为总统，他需要直接任命1,000多个政府职位，其中约1,200个需要参议院通过，约450个无需参议院批准，整个过程可能持续数月甚至超过一年多之久。目前，特朗普已正式宣布了国务卿、国家安全顾问、白宫幕僚长、司法部长、美国常驻联合国代表和国家安全局局长等内阁和高级官职的人选。 鲁比奥将成为第一位被中国制裁的国务卿 11月13日，特朗普过渡团队宣布提名佛罗里达州的古巴裔共和党联邦参议员马可·鲁比奥(Marco Rubio)担任美国国务卿一职。作为美国主管外交的最高级别官员，国务卿的任命需要参议院投票表决。但经过11月5日的国会改选后，共和党已重掌参议院，卢比奥被批准成为下任国务卿应无悬念。 如无意外，现年53岁的卢比奥将成为美国首位拉丁裔国务卿，同时也有可能是首位遭中国制裁的美国国务卿（除非北京取消对他的制裁）。因在新疆和香港议题上的强硬立场，鲁比奥2020年遭中国两次制裁。中国官方媒体称鲁比奥是“最偏执激进的反华人士”。 鲁比奥的父母在上世纪五十年代从古巴来到美国，成为佛罗里达州的酒吧调酒师和宾馆服务员，称得上“美国梦”的第一代践行者。成长环境虽不富裕，鲁比奥在迈阿密大学获得法学学位，后来步入政坛，27岁就当选佛州众议员，39岁进入参议院，还曾在2016年参加共和党总统初选，但最终败给特朗普。二人在短暂对峙期间的互嘲至今令人记忆犹新，但鲁比奥后来转为特朗普的忠实支持者，多年来大力为他站台拉票。 华盛顿智库哈德逊研究所的高级研究员乔纳森·沃德(Jonathan Ward)告诉美国之音，鲁比奥可以“重振美国国务院在美国大战略中的作用”，称赞他是“美国政府中最早和最勇敢的就中国的人权暴行、扩张主义野心及其对美国的威胁发声的人士之一”。 位于华盛顿的“国际税务和投资中心”国际项目部主任何伟龙(Wesley Alexander Hill)在接受美国之音采访时表示，鲁比奥在政治光谱上是一位传统意义上的右派，其对华立场一贯强硬。 曾在美国参议院情报委员会、外交委员会均有任职的鲁比奥被认为是对华鹰派中的鹰派。他将中国的经济崛起描述为美国“真正的威胁”，主张极力加以遏制。他曾在美国国会多次推动针对中国经济竞争的产业政策，并积极推动大量针对中国企业的制裁。 2019年底，鲁比奥表示质疑TikTok在香港“反送中运动”中的内容审查机制，并要求美国财政部调查字节跳动对Musical.ly的收购。2023年11月，他再次以TikTok“淡化哈马斯的恐怖主义性质”为由，呼吁关停TikTok。今年9月，鲁比奥联合共和党参议员乔什·霍利(Josh Hawley)再次共同发起取消中国贸易最惠国待遇的法案。 在今年9月发布的一份名为《世界中国制造》(The World China Made)的报告中，鲁比奥称中国是“美国有记忆以来面临的最强大的对手”，强调美国必须主动采取措施应对中国日益强大的经济和科技实力。 在台湾议题上，鲁比奥大力为特朗普的“台湾应向美国缴纳保护费”一说辩护。他对媒体解释说，台湾的确应该增加军费支出，但与此同时特朗普政府仍然会“竭尽所能保护台湾”。 何伟龙认为，国务卿被中国制裁倒也并非什么大了不得的事情。他告诉美国之音：“冷战时期发生过这种例子，有些美国高级官员在升迁之前被别国视为不受欢迎的人。鲁比奥要是想和中国政府官员会面，可以去韩国之类的地方，中国也无需撤销对他的制裁。这种现象在国际外交中并不罕见，也不会妨碍双方打交道。”