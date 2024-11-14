习近平为秘鲁钱凯港开港，秘鲁将成中美在南美角力新热点

中共领导人习近平借出席亚太经济合作组织领导人会议的机会，周四（11月14日）为秘鲁重要的“一带一路”项目-钱凯港（Port of Chancay）这一巨型港口开港。该港预计将吸引超过30亿美元的投资，开辟一条横跨太平洋的直航路线，并扩大北京在拉丁美洲的影响力。 位于秘鲁首都利马以北约60公里的钱凯港是南美首个智慧港。钱凯港一期工程可以将秘鲁到中国的海运时间缩短至23天，节约20%以上的物流成本，每年为秘鲁带来45亿美元收入，创造8000多个直接就业。 钱凯港由中国央企中远海运（Cosco）建造，不仅将成为秘鲁与中国贸易的枢纽，同时也向邻国厄瓜多尔和智利提供服务，并经由公路网络连接南美内陆国家玻利维亚和巴西西部农产州，成为南美洲与中国和东亚贸易的转运中心。 钱凯港是秘鲁总统迪娜·博卢阿尔特(Dina Boluarte)任内的最大的投资项目。中国公司几乎参与了钱凯深水港建设的方方面面。这个高科技物流中心将由中国航运巨头中远海运独家运营。该公司2019年投资13亿美元，持有该项目60%的股份。预计该项目的总成本超过30亿美元。 该港的开港突显了中国在一个曾经主要向美国寻求经济机会的地区日益增长的影响力。这不仅引发美国对地区安全的担忧，更重要的是，它将加速南美通往中国的“贸易高速公路”。 秘鲁政府正在推动一个潜在的100亿美元连结铁路项目。这将会让更多的巴西大豆通过陆路运输到秘鲁，然后运往中国。近年来，巴西与中国的贸易猛增。中国不断扩大与秘鲁和其他南美国家的贸易往来以及对美国的贸易优势，使美国在与中国的贸易战中处于劣势。这是在南美这个资源丰富地区正在发生的更大权力重组的一部分。 路透社报道说，秘鲁是美国在南美洲面临更大挑战的一个缩影。鉴于中国对南美主要出口产品，包括玉米、铜、大豆、牛肉和电池金属锂的巨大需求，中国在南美洲的影响力迅速增长。 华盛顿邮报报道说，中国对钱凯港的兴趣和参与程度引起了美国的警告，称秘鲁潜在性地可能被中国军用舰只用作在南美洲的立足点。 最近退休的美国南方司令部前司令劳拉·理查森（Laura J. Richardson）将军在最近接受英国《金融时报》采访时表示，钱凯“绝对”可以按照“我们在其他地方看到的剧本”接待中国海军军舰。北京否认该项目除商业利益之外的任何动机。 报道表示，即使没有潜在的军事用途，该港口也凸显了南美大陆与中国日益紧密的联系。 中国在拉丁美洲的利益正在迅速发展，超越采矿和其他采掘业，包括为中国卫星提供监视技术和地面站的协议。 但美国对中国军队可能使用该港的担忧并未在秘鲁引起共鸣。利马太平洋大学（Universidad del Pacífico）中国与亚太研究中心的研究员莱奥利诺·杜拉多（Leolino Dourado）说，秘鲁对这一高科技枢纽能吸引到地区投资的前景表示欢迎。