共和党赢得美国众议院218个席位 特朗普完全执政

共和党赢得了可以控制美国众议院的多数席位，与总统当选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)一起获得了对美国政府的掌控，达成了该党的完全执政。 共和党众议员胡安·西斯科马尼(Juan Ciscomani)在亚利桑那州第六国会选区的竞选中再次取得胜利，加上星期三(11月13日)早些时候在加利福尼亚州有另一名共和党众议员也获胜取得连任，使共和党已经获得了众议院的218个席位，在全部435个席位中占多数。 早些时候，共和党也已从民主党手中夺取了参议院的控制权。 在激烈选举中获得微弱多数后，共和党领导人正在设想翻转联邦政府，并迅速实施特朗普对国家的愿景。 这位新任总统承诺将实施美国史上最大规模的驱逐行动、延长税收减免、惩罚他的政敌、夺取联邦政府最强大工具的控制权、并重塑美国经济。共和党的选举胜利确保国会将支持这一议程，而民主党几乎无力阻止它。 2016年特朗普当选首任总统时，共和党也赢得了国会多数席位，但他仍然面临共和党领导人、以及自由派占多数的最高法院对其政策理念的抵制。但这次不同。 当特朗普重返白宫，他将与一个被其“让美国再次伟大”运动彻底改变的共和党、以及一个由保守派法官主导的最高法院合作，其中包括有三名最高法院法官是他所任命的。 特朗普星期三上午在国会山的一家酒店与众议院共和党人举行集会，这是他自大选以来首次返回华盛顿。 “我猜想我不会再次参选，除非你们说，‘他很好，我们需要想出别的办法’，” 特朗普对满屋子的议员们说道。议员们则笑着回应。 众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)在特朗普的支持下赢得了众议院共和党会议的提名，明年将续任众议院议长。他曾表示，要对联邦政府及其计划采取严厉措施，甚至考虑改革近年来民主党倡导的受欢迎的项目。 “众议院和参议院的共和党人拥有授权。美国人民希望我们实施并实现‘美国优先’议程，”约翰逊本周早些时候表示。 在竞选期间，来自路易斯安那州的坚定保守派约翰逊进一步拉近了众议院共和党会议与特朗普的关系，他们准备了一份“雄心勃勃”的百日议程。 这位即将上任的总统星期三表示，他将提名坚定的忠诚支持者马特·盖茨(Matt Gaetz)担任司法部长。特朗普在众议院的盟友已经表示，针对特朗普在卸任期间面临的法律麻烦，他们将寻求报复。 与此同时，众议院司法委员会主席吉姆·乔丹(Jim Jordan)表示，共和党议员在调查特别检察官杰克·史密斯(Jack