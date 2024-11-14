「奉承」最有用？ 經濟學人登「應對川普指南」：與辦幼兒生日派對原則相同

川普即將開啟第二個總統任期，英國《經濟學人》近期以「如何避免在白宮遭遇羞辱」為題，分析並整理了與川普進行應對時的訣竅。 圖：翻攝自川普臉書（資料照） 在川普確認當選美國總統後，如何與川普進行應對，已經成為世界上大多國家領導人都必須面對的課題。對此，英國《經濟學人》雜誌以「如何避免在白宮遭遇羞辱」為題，根據川普在第一個任期內與各國外交官或美國官員相處時所展現的特質，分析川普的個人喜好，並整理了與川普應對時的訣竅。 由於川普即將進入第二個任期，多位曾與川普有過交流的外國外交官以及美國官員經過深思熟慮後，將與川普進行應對的方法進行歸納並總結。 該篇文章表示，各國領導人在會見川普時，「奉承」是一個非常有用的手段，但並非「靈丹妙藥」。應對川普的重點與舉辦幼兒生日派對有著一樣的原則，透過奢華的禮物、易於食用的食物並點綴無盡的讚美，就能在與川普進行應對時，不會遭到川普的羞辱。 該篇文章以川普第一個任期時，日本政府與川普的互動模式為例，稱雖然川普想對日本的汽車公司徵收高額的「邊境稅」，並認為日本每年應該額外支付數十億美元，用作美軍駐日的費用。然而，在川普的第一個任期內，川普從未正式對日本提出相關的要求。該報導認為，日本之所以能在與川普的應對之中全身而退，很可能要歸功於前首相安倍晉三在款待川普方面的努力。 駐日美軍橫田基地開放給日本民眾參觀。 圖 : 翻攝自橫田基地推特 該文章指出，安倍晉三在與川普進行互動時，不但將鍍金的高爾夫球桿送給川普，還多次配合川普的喜好一起打高爾夫球。川普在 2019 年拜訪日本時，安倍晉三也是帶川普去吃美國的牛肉漢堡。雖然法國總統馬克宏也對川普採取奉承的態度，但卻始終於法獲得川普的認可，川普也一直認為馬克宏是一個「勢利且擅長說教」的政治人物。 該篇文章強調，由於川普「不是白痴」，不太容易因他國領導人的誘導而改變自身的主意。因此，單靠「奉承」很難打動川普。另外，川普對貿易與外交政策的核心理念早在 1980 年代就已經建設完成，且十分堅定。在川普的第一個任期內，即使多位外國領導人以精心設計的理論試圖說服川普，但都無法達成預期的效果。 該文章也引用前法國住華盛頓大使傑拉德．阿羅 ( Gerard Araud