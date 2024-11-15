中国应用程序席卷东南亚对当地是福还是祸？

“我无法想像没有中国的（手机）应用程序的生活，因为我几乎所有的时间，都在使用中国手机应用程序！” 谈到现在最常使用的手机App(应用程序)，住在印尼万隆的一名大学生狄欧（Mohammad Apridio Salahuddin Hakim）对美国之音说。他表示，自己最常使用的中国社交软件是抖音海外版TikTok，使用目的多元，包含吸收教育知识及社交扩展。 根据国际著名数据分析公司(Adjust and Sensor Tower)本周发表的一份最新调查报告，中国应用程序App正对全球产生重大影响，尤其是在印尼、菲律宾和马来西亚等东南亚国家，中国App的下载量独占鳌头。对此，专家认为这个趋势有助推动东盟旅游业发展，但中国应用程序的资安疑虑仍是隐忧，并可能导致东盟对数码产业发展施加更多限制。 TikTok及微信深受印尼大学生喜爱 印尼万隆的大学生狄欧说： “我总是在滑TikTok，因为它有像是教育相关等很多我非常喜欢看的内容，而且它也可以扩展我的社交活动，它对我的社交关系带来许多正面的影响。我总是使用Tiktok来搜寻一切新知识，所以我从Tiktok上学到了（许多）新的体验。TikTok的影片很好滑，总是能跳出我想观看的内容。” 狄欧说，自己喜爱TikTok的程度甚至鼓励了他自己开始创作影片，他说： “每当我跟朋友一起聚集在一个地方，比方在公车上、或是某一个公共场所时，我们就会一起做Tiktok影片，因为我们觉得这样很有趣。” 不只是TikTok，狄欧说，现在在中国最热门的聊天软件微信（WeChat），也成为他跟朋友经常使用的App，他说：“我也很常使用微信，因为我可以与朋友（透过微信）聊天，增加我跟他们的联系。如果我想加强社交关系，我会使用微信。” 狄欧还说，像是TikTok或是微信这样的中国手机App，给他的生活带来了“极大的便利”，而且时下最流行的话题和影片，都能在这些中国手机App上找到，狄欧认为，这是其他App无法取代的地方。 社交氛围和谐 大马华裔偏爱小红书 但常用中国手机App的不只是狄欧，在马来西亚吉隆坡从事文字工作的一名华裔民众黄慧君（Ng Hui