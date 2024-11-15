紀念絲絨革命35週年 捷克自由週上百場活動登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者劉郁葶布拉格15日專電）為慶祝絲絨革命35週年，布拉格「自由週」本週登場，活動包含公共早午餐、電影放映、展覽、辯論等。主辦方表示，這35年的自由並非一帆風順，目前捷克社會仍面臨分裂，期望藉由對話與聆聽找到共同願景。 「絲絨革命」（Velvet Revolution）為1989年發生在捷克斯洛伐克的一場非暴力革命運動，這場運動結束共產黨的統治，讓捷克斯洛伐克轉型為民主化社會。 為慶祝絲絨革命35週年，布拉格「自由週」（Freedom Week）本週登場，超過40家文化與教育機構將在民族大街（Národní trida）舉辦為期一週的活動，包含電影放映、展覽、辯論、戲劇表演、音樂會和小組討論等100多項活動。 自由週由協會「感謝我們能」（Díky,žemůžem）主辦，旨在讓人們討論自由的重要性，關注現代歷史和全球自由的現狀，以及慶祝與反思民主和人權。 自由週期間會頒發「奧普萊塔爾獎」（Jan Opletal Awards），以表彰積極改變社區的年輕人；另外，「布拉格之聲音樂節」也透過音樂演出向已故捷克異議歌手克里爾（Karel Kryl）致敬。 而在哈維爾廣場上，哈維爾圖書館（Vaclav Havel Library）展示已故前捷克總統哈維爾較不為人知的照片和引言，讓觀眾反思哈維爾對後共產主義捷克的影響。 布拉格自由週將在本週日達慶祝高峰，11月17日為捷克「爭取自由和民主日」（The Day of Struggle