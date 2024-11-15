雲品：委託經營事業成立旅宿平台 杭州據點明年營運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北15日電）雲品國際今天舉辦法人說明會，前3季每股盈餘（EPS）1.94元，為近6年同期最高；董事長盛治仁表示，杭州雲品酒店預計明年營運，也將成立精品旅宿平台，目前有4處委託經營據點，同時看好第4季旺季將挹注全年營運動能。 雲品國際前3季稅後淨利新台幣2.05億元，年增11.93%，EPS 1.94元，為近6年同期最高紀錄；今年10月營收受兩個颱風影響，年減逾10%，累計前10月營收19.45億元，年增5.01%，為同期新高。 雲品國際母公司為雲朗觀光集團，旗下有多個飯店品牌，海外的部分有LDC ITALY，在義大利共有7個據點，國內有高雄翰品、嘉義兆品、礁溪品文旅，以及雲品國際旗下的台北君品、日月潭雲品、新莊頤品與君品Collection等。 盛治仁表示，杭州雲品酒店自2020年5月簽約，有望於2025年試營運，飯店位於樓高45樓的台泥中國營運中心杭州公亮大樓中，共有190間客房。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 他也指出，雲品持續拓展委託經營事業，成立的君品Collection平台持續進化，從原本1.0版本以宴會事業為主，2.0版本加入餐飲管理事業，未來將加入旅宿服務，進化為3.0，並規劃成立「雲品Collection」旅宿平台，目前有南投、烏來、台中、台東等4個據點。 展望後續，雲品看好，第4季邁入溫泉據點住房高峰，年底台北大型展覽、企業大型活動增加，將挹注各據點住房表現，加上第4季為尾牙、婚宴與大型外燴的傳統旺季，有望持續衝刺全年動能，而明年農曆年落在1月，較往年來得更早，除夕圍爐宴訂位已相當熱絡。（編輯：楊蘭軒）1131115