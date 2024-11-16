美国政府准备交接之际 最后一次“拜习会”周六在秘鲁登场

美国总统乔·拜登(Joe Biden)和中国国家主席习近平即将在秘鲁首都利马进行面对面双边会谈。在唐纳德·特朗普(Donald Trump)即将重返执政的大背景下，此次峰会将对美中两国关系起到何种作用是各界关注的焦点。 星期六登场的美中两国元首会晤将是拜登总统任内第三次，也是最后一次单独面对面会谈。此前两人的双边会谈都是在同一峰会上举行：一次是去年，拜登在旧金山郊外的费罗丽庄园接待了习近平，另一次则是2022年，两人在巴厘岛APEC峰会期间展开双边会谈。 据消息人士向美国之音证实，这场备受瞩目的“拜习会”星期六下午四点将在海豚会议中心酒店(the Delfines Hotel and Convention Center)召开。该酒店同时是习近平此次对秘鲁进行国事访问期间下榻之处，酒店位于中国驻秘鲁大使馆附近。2016年秘鲁举行APEC峰会时，习近平也入住同一间酒店。 美国之音记者星期五实地走访观察，酒店附近已搭建起栅栏，部署多名警力和维安人员，周围戒备森严，安检措施严密。 白宫国安顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)星期四在一场和媒体的讲话中提到，此次“拜习会”是一个重要的机会，“可以借此纪念我们在两国关系上取得的进展，同时也可以在这个微妙的过渡时期处理好两国关系，在这个时期，我们也希望保持一定程度的稳定”。 “即使我们继续与中国激烈竞争，我们也需要处理好这种竞争，以免发生冲突，”沙利文说。 美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)星期四在一封声明中呼吁即将与习近平进行会面的拜登总统要借此机会重申美国在这个世界舞台的决心。 “他(拜登总统)必须站出来反对中国政府在印-太地区的咄咄逼人的军事行动、斥责中国政府资助芬太尼进入我们的边境、明确表示对美国关键基础设施的攻击是不能容忍的，并重申美国的资金将不再助长中共的军事集结、技术野心或持续的种族灭绝，”穆勒纳尔在声明中说。 他接着喊话，“我由衷希望拜登总统利用星期六这个重要机会传达这样的信息：美国是强大的，我们对盟友和伙伴，特别是台湾的承诺仍然不可动摇。” 今年的“拜习会”举行的时机相当特殊，正值美国大选刚落幕，共和党候选人、前总统特朗普赢得选举，并将在明年1月重返白宫。各界都在关注新政府上台之后华盛顿对北京是否会调整采取更加强硬的政策，以及近年来时常处于紧张状态的美中关系是否可能进一步恶化。 被问及新政府在明年面临最大的中国挑战和风险为何时，沙利文直指是台湾海峡的安全问题。