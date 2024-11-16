香港三季度GDP环比收缩1.1%，旅游出口持续下滑

香港政府周五（11月15日）报告说，今年第三季度，香港经济较上年同期增长1.8%，但是，经季节性调整后，第三季度的实际GDP环比下降1.1%。 香港2024年第二季度经济增长3.2%，第一季度增长2.8%。港府经济顾问梁永胜（Adolph Leung）在一份声明中说，第三季度经济成长步伐有所放缓，但还在扩张之中。 港府之前将今年的经济增速从原定的2.5%-3.5%的区间下调至2.5%。 “虽然外部环境近期变得更具挑战性，但香港经济预计将在今年余下时间保持增长势头，”梁永胜补充道。 尽管港府对经济的表现还比较乐观，但民众对港府的满意度却并不理想。香港民意研究所周四（11月四日）公布的民意调查显示，香港特首李家超的得分微升0.3分，至50.8，其中12%的受访者给他打了零分。 目前李家超的支持度为55%，反对率为34%。 这家民意研究所在九月下旬进行的前一次民调中发现，香港民众对经济状况的评价最差，满意度只有19%。港人对民生的满意度只有28%，不满比例达五成半。 路透社说，香港旅游业从新冠疫情结束后有所反弹，预计今年游客数量将达到4600万人次，但消费和零售支出仍然低迷，香港股市上市企业很少，资本外逃情况依然相当严重。 港府报告在提到GDP细分项目的时候说，由于部分主要市场经济增长放缓，第三季度货物出口总额同比温和增长4%。 报告说，金融服务、商业及其他服务和运输服务的出口继续增长，但旅游服务的出口随着旅客消费模式的转变和港元走强而持续下跌。 但是，香港劳动力市场在第三季度依然相当紧张，经季节调整，失业率保持在3%的低位。就业收入依然“稳健增长”。 随着居民消费模式转变，私人消费支出继续下跌1.3%，而整体投资支出则进一步上升3.7%。 在谈到香港房地产市场情况的时候，报告说，房地产市场在第三季度的大部分时间里没有发生激烈动荡。美联储九月降息后，香港市场情绪有所改善，开发商加大了新项目的推出力度。 第三季度消费者价格通胀依然温和，综合消费物价指数同比上升1.1%。 香港行政长官李家超上个月在施政报告中承诺要对金融市场进行改革，振兴经济增长，并强调需要探索新的增长领域，推动经济发展。