繁忙購物季將至 等到黑五再買是否明智 【新唐人北京時間2024年11月17日訊】感恩節後的「黑色星期五 」到 「網絡星期一 」是一年中最繁忙的購物季之一。商家往往趁機推出最優惠的促銷活動，以吸引消費者出手購物。 根據美國零售聯合會（NRF）11月14日發布的年度調查，今年將有創紀錄的1.834億人計劃在感恩節至網絡星期一期間進行實體店和網上購物。這一數字打破了2023年創下的紀錄（1.82億人），比疫情前的2019年多出1810萬人。 調查：2024年冬季假日人均消費將創紀錄 NRF行業與消費者觀察副總裁凱瑟琳·卡倫（Katherine Cullen）說，為期五天的感恩節週末是一年中的最繁忙購物日之一。消費者正在優先考慮為生活中最重要的人送禮，零售商已經做好準備，幫助顧客在整個購物季以優惠價格找到購物清單上的所有商品。 該聯合會進行的最新消費者調查還顯示，消費者在冬季假期的人均支出預計將達到創紀錄的902美元。這些支出用在購買禮品、食品、裝飾品和其它季節性物品。這一數字比去年的人均支出高出約25美元，比2019年創下的上一個紀錄高出16美元。 消費者計劃在這五天期間購物的主要原因是：太好的優惠不能錯過（57%）；傳統購物（28%），以及他們喜歡在感恩節週末開始假日購物（24%）。 雖然消費者會在整個五天的感恩節週末假期中通過各種渠道進行購物，但NRF的調查顯示，黑色星期五（簡稱黑五）仍然是最受歡迎的購物日，72%的消費者（1.317億人）計劃在黑五當天前往商店或網上購物。網絡星期一是第二大熱門購物日，吸引了39% （7230萬人）的計劃購物者。 但需要注意的是，並非所有物品在黑五購買都划算。 根據WalletHub的《2023年黑五最值得購買的商品》報告，主要零售商35%的商品與黑五前的價格相比沒有實質性優惠。該網站將 「黑五 」的廣告與2023年初秋亞馬遜上的價格進行了比較。 據CNBC報導，消費者儲蓄專家安德里亞‧沃羅赫（Andrea Woroch）表示，「一些黑五的促銷活動具有誤導性，因為零售商可能會抬高原價，以使促銷看起來更划算。」