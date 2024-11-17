“拜习会”秘鲁登场 习近平表示已准备好和美国新政府合作

美国总统乔·拜登(Joe Biden)和中国国家主席习近平在万众瞩目之下举行了最后一次面对面双边元首会晤。习近平首次透露愿意与美国明年上任的新政府展开合作。与此同时，白宫国安官员以“坦率、具有建设性”来描述这次美中领导人双边会谈。 拜登总统在当地时间星期六(11月16日)大约下午4时抵达位于秘鲁首都利马的海豚会议中心酒店，与习近平进行会面。两位领导人先后抵达酒店，握手后进入会议室内分别坐在长桌的两侧，拜登总统在左边，习近平在右边。 习近平率先发表讲话：“很高兴再次同拜登总统先生见面，过去四年，中美关系虽然经过跌宕起伏，但在我们两人领航下，也开展了卓有成效的对话和合作，总体实现了稳定。” 星期六登场的“拜习会”是美中两国元首会晤一年来第二次会面，也是拜登总统任内的最后一次。 拜登总统多次表示自己是与习近平有过最多相处时间的美国国家元首。他在星期六的会谈上也提到了与习近平的相处时光。 “我想我曾经数过你我单独相处的时间。我记得和你一起在青藏高原，也记得在北京，在世界各地，先是我当副总统时，然后当总统时，”拜登总统接着说。“我们并不总是意见一致，但我们的谈话总是坦诚相见、直言不讳。我们从不开玩笑。我们彼此坦诚相见。我认为这是至关重要的。这些对话可以防止误判，确保我们两国之间的竞争不会演变成冲突。” “屋子里的大象”？ 美中两国元首的此次会晤受到了各界瞩目的原因之一和峰会举行的时间点密切相关。美国大选这个月初刚刚落幕，共和党的唐纳德·特朗普(Donald Trump)赢得选举，将在明年一月重新入主白宫。特朗普回锅执政显然是这次会面期间“屋子里的大象”。 习近平在美国大选后首次公开现身谈到美国总统大选，并透露中国愿意继续与华盛顿保持稳定关系。 “美国刚刚举行了大选。中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的愿望没有变，”习近平说。 “中方愿同美国政府继续保持对话、拓展合作、管控分歧，努力实现中美关系平稳过渡，造福两国人民，”他说。 白宫国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)在“拜习会”后与记者讲话回应有关提问时强调，这次峰会拜登总统的角色不是为习近平向美国新政府领袖传话。 “拜登总统没有向任何一方传递信息，”沙利文说，“拜登总统指出了一个显而易见的事实，即1月20日将会有一个新的政府。他同时也确实强调了一点，那就是接下来的两个月是美国政府的过渡时期，也是美中关系保持稳定至关重要的时期。” 沙利文称，此次会谈与前面两次美中领导人会晤的氛围没有不同，两人的谈话是“坦率、具建设性的”。 “拜登总统强调了美中两国保持畅通的沟通渠道对于负责任的管理两国关系至关重要，” 沙利文说。“他强调了在这一过渡时期及以后保持两军之间沟通的重要性，因为这样我们才能最有效地避免任何潜在的错误、误判或危机，” 他接着表示，两国领导人也谈到了双边关系中存在的分歧和摩擦。