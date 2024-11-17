拜登习近平重申管理美中竞争的重要性

美国总统拜登和中国国家主席习近平星期六(11月16日)在秘鲁利马亚太经合组织论坛间隙举行的峰会上重申了保持对话管理中美竞争的重要性。 拜登说，美中关系是世界上“最重要的”，强调两国领导人有责任不让竞争转为冲突。 拜登在谈到这次会晤时说，“这些对话可以防止误判，”“在过去四年里，我认为我们已经证明有这种关系是可能的。” 习近平表达了类似看法，称两国“应该考虑全世界的利益，为动荡的世界注入更多确定性和正能量”。 这些积极的表述掩盖了两国之间长期存在的问题。 一位要求匿名的政府高级官员在会前说，拜登将在峰会上重申他对中国损害美国工人的“不公平贸易政策和非市场经济做法”的“长期担忧”。 总统还将向习近平表达他对北京支持莫斯科对乌克兰的战争、朝鲜派军队援助俄罗斯，以及北京在台湾周边和南中国海加强军事活动的“深切担忧”。 此外，美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)星期四在前往利马的空军一号上对记者说，拜登将对中国据称入侵美国政府和总统竞选官员使用的私人电信提供商提出警告。 沙利文说，“我们已经明确表示，一旦发现有人采取行动，无论是网络攻击、网络间谍活动还是网络入侵，我们都会回应。” 多边主义和自由贸易 习近平在会晤前几个小时对亚太经和组织领导人说他是“多边主义和开放经济”的捍卫者。 习近平在讲话中呼吁各国领导人“打破阻碍贸易、投资、技术、服务流通的壁垒”。 要求匿名的外国外交消息人士对美国之音说，他们担心在即将上任的特朗普政府领导下，美国将变得更加保护主义和孤立主义。 特朗普在第一任期退出了《跨太平洋伙伴关系自由贸易协定》和《巴黎气候协定》等不同多边协议。他对中国征收惩罚性关税，而拜登政府基本维持了这些关税，并与欧洲和日本等其他美国贸易伙伴加大贸易压力。 特朗普2024年竞选期间誓言对所有中国进口商品征收高达60%的关税，对世界其它地区的商品征收10%至20%的关税。 此次会晤不是按惯例在中立场地举行，而是在中国代表团位于利马的酒店举行。这是拜登任内双方最后一次面对面接触，也是拜登告别世界舞台的一部分。 白宫说，由于去年美国在加州亚太经合组织会议期间在伍德赛德峰会上接待了中国，因此今年的地点由北京选择。 两位领导人2022年在印度尼西亚主办的G20峰会间隙在巴厘岛的一个中立场地举行了首次会晤。 复杂的竞争