两名特朗普内阁提名人卷入性丑闻

美国当选总统特朗普的两名关键内阁人选因性丑闻卷入争议。他们分别是被提名出任国防部长的福克斯新闻主持人皮特·海格塞斯(Pete Hegseth)和提名担任司法部长的前众议员马特·盖茨(Matt Gaetz)，这些争议可能会威胁到他们在参议院的提名确认程序。 海格塞斯的律师蒂姆·帕拉托雷(Tim Parlatore)周末告诉美国新闻媒体，44岁的海格塞斯曾向一名指控他在2017年性侵的女子支付一笔未披露金额的款项，以避免他认为毫无根据的指控曝光。 42岁的盖茨的第四个两年任期接近尾声，但他上周突然从众议院辞职，正值众议院道德委员会即将完成对他的调查之际；该调查涉及他是否曾与一名17岁女孩发生性关系并使用非法药物。一些议员表示，盖茨曾在众议院展示其手机内性伴侣的裸照。 盖茨否认了这些指控，联邦当局今年早些时候决定不对他提起指控。 海格塞斯的律师帕拉托雷称，海格塞斯2017年在加利福尼亚州蒙特雷参加共和党妇女活动后，与该女子在酒店的性接触是两厢情愿的。当地警方经过调查后未提起任何指控。 帕拉托雷告诉《华盛顿邮报》，海格塞斯几年后与该女子达成和解，因为他认为一旦对方提起诉讼，“将导致他立即被福克斯解雇”。当时他是福克斯电视台周末脱口秀节目的知名主持人。 “他被诬告，我的立场是他是勒索的受害者，”帕拉托雷告诉美联社，并将此案形容为“成功的敲诈”。该名女子的姓名并未公开，美国媒体通常不会在未经同意的情况下披露性侵嫌疑受害者的姓名。 几天前，一名自称是原告朋友的女子向特朗普过渡团队递交了一份备忘录，详细说明了海格塞斯与原告的事件。之后，帕拉托雷向新闻媒体发表了声明。原告声称，海格塞斯在酒店酒吧饮酒后强奸了她。 特朗普目前仍对海格塞斯表示支持，这一提名是非常规的五角大楼负责人人选。 一些民主党和共和党议员对于海格塞斯缺乏在国防部门或企业界的管理经验表示担忧。美国国防部长一职需管理超过200万名美军士兵和近80万名文职人员。 此外，一些批评者对海格塞斯右胸上的大纹身表达担忧。他将这个纹身描述为一个基督教符号，称为“耶路撒冷十字架”，但批评者认为这是白人至上主义的象征。海格塞斯告诉一名采访者，他2021年曾因该纹身被认为是“极端分子”，被上级从负责拜登总统就职安保任务的国民警卫队中调离。 当针对海格塞斯的指控首次曝光后，特朗普发言人史蒂文·张(Steven Cheung)声称，海格塞斯“坚决否认所有指控。我们期待他得到作为美国国防部长的确认，如此他可以在第一天就开始行动，让美国更安全、更伟大。” 尽管佛罗里达州的选民刚刚再次选出盖茨，使他得以连任第五任期，但他上周三(11月13日)辞职，使对他的调查终止。 一些美国参议员，包括共和党人和民主党人，都希望在审查内阁人选、履行宪法规定的“建议和同意”职责时，能够获得众议院道德委员会关于盖茨调查的结论。 众议院议长迈克·约翰逊是众议院中占微弱多数的共和党领袖，他对美国有线电视新闻网的“国情咨文”节目说，他对是否公布这份“草稿形式”的报告犹豫不决。 约翰逊认为，由于盖茨已不再是国会议员，因此不应公布任何道德报告，尽管过去也曾有类似案例。