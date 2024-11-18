未經審查 川普提名國防部長爆性侵! 專家還批 : 這2部門將成東廠、西廠

美國當選總統川普的過渡團隊宣佈，福克斯新聞主播赫格塞斯獲得國防部長提名，但在宣佈後的 48 小時內，過渡團隊的負責人就收到了有關赫格塞斯性侵指控的投訴。圖為赫格塞斯。 圖：翻攝自維基百科 在川普成為美國當選總統後，誰會成為政府內閣成為眾人關注焦點。而近日有人在獲得川普的提名後，迅速爆發了性侵指控。 X 帳號「Alex Chen」今（18）日發文表示，美國當選總統川普的過渡團隊宣佈，《福斯新聞》主播赫格塞斯獲得國防部長提名。但在宣佈後的 48 小時內，過渡團隊的負責人就收到了有關赫格塞斯性侵指控的投訴。有報導聲稱，川普在宣佈赫格塞斯的提名前，幾乎沒有進行內部審查。 加州蒙特雷警方在 2017 年 10 月 8 日對赫格塞斯的涉嫌性侵展開調查。赫格塞斯在涉嫌性侵事件發生期間，在一家酒店參加了加州共和黨婦女聯合會舉行的會議，當時他發表了演講。 赫格塞斯自 2017 年以來，從未被指控任何刑事案件，也沒有在蒙特雷郡提起的任何民事訴訟中被列為被告，他的律師否認有任何不當行為。但《CNN》報導稱，性侵指控導致即將上任的白宮幕僚長威爾斯（Susie