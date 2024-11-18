記憶超群 不懂西文 奪得西班牙文拼字冠軍 【新唐人北京時間2024年11月18日訊】周六（11月16日），儘管不會講西班牙語，新西蘭選手奈傑爾·理查茲在西班牙語拼字遊戲世界錦標賽中仍然獲得冠軍。下面請看一組輕鬆新聞。 不講西班牙語仍奪得西班牙文拼字世界冠軍 周六，在西班牙的格拉納達，儘管不會講西班牙語，57歲的新西蘭選手奈傑爾·理查茲 (Nigel Richards) 仍然在西班牙語拼字遊戲世界錦標賽戰勝對手，獲得冠軍。 比賽中，理查茲展現了他獨特的實力，憑藉非凡的西班牙語單詞的記憶能力和熟練的技藝，讓他在比賽中佔據優勢，最終取得了勝利。 在2015年至2019年期間，儘管他也不會講法語，他還五次贏得法語拼字遊戲世界冠軍，並擊敗了法國拼字大腕謝爾蓋·埃米格（Serge Emig）。 東京聖誕老人遊行 爲千名兒童患者籌款 週日，數千名日本民眾，身著聖誕老人服裝，在東京舉行慈善活動，為患病的兒童籌集資金，吸引日本民眾和遊客駐足觀看。 日本遊客Christine：「這實際上是我們在日本的最後一天，真是太棒了。在這座城市裡，馬路上人們熙熙攘攘，非常令人興奮。」 「東京聖誕老人遊行」始於2018年，旨在向日本五家醫院約1,000名兒童患者籌款，募集聖誕禮物。 東京聖誕老人遊行大使 Matthew Bellman：「聖誕老人來自西方國家，但這個概念在日本已經很受歡迎，。」