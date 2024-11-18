中國大學生省錢新招：開鐘點房洗衣 【新唐人北京時間2024年11月18日訊】近日，「酒店換季洗衣攻略」在中國社交平台爆火。隨著冬季來臨，中國許多大學生為了節省到乾洗店洗大衣、羽絨服等的洗衣費用，集體到酒店開鐘點房洗衣。 根據網上傳出的視頻，中國年輕人中流行到「酒店洗衣」的熱潮，許多住宿舍的大學生、租房住的打工人，把酒店的「鐘點房」當成了「洗衣房」，不少人拿著大包小包的衣服攻占了酒店的洗衣房。 許多大學生網友表示：大學裡條件有限，宿舍樓裡沒有洗衣機，或者是洗衣機不夠大，很難洗大件衣物和被褥。尤其是南方城市，在沒有烘乾機的情況下，到了秋冬季節，毛衣、羽絨服、毛毯洗了很難曬乾。 對於租房住的打工人來說，也存在同樣的困擾。 不過，到酒店洗衣最主要的原因還是在於性價比。一般來說，到乾洗店洗一件羽絨服或大衣，少則幾十元，多則上百元，但是開一間鐘點房只需要100多元，就可以一次性洗多件外套，這樣以來可以節省不少錢。 酒店的洗衣房都會提供免費的洗衣筐、洗衣液和消毒液等，而且上萬元的商用洗烘設備烘洗出來的衣服更加蓬鬆柔軟。 因此，不少大學生都選擇「組團開房」，一個宿舍裡幾個學生「拼單」開一間鐘點房，不僅能洗烘好幾大行李箱的衣物，還能在房間裡舒服地洗個熱水澡、喝杯茶，追個劇。 在當前經濟不景氣，酒店開房率不高的情況下，對於這些來開房洗衣的年輕人，很多酒店也表示歡迎。有酒店前台工作人員說，很多學生都會帶著衣服來鐘點房洗，洗衣房的使用頻率非常高。 「來洗衣服也要開房消費，我們怎麼會不歡迎呢。」這名酒店工作人員說。 不少酒店也看到了商機，有的酒店還在社交平台發布視頻，教大家如何使用自家酒店的洗衣房。在評論區，酒店的官方帳號回覆網友稱：「來的都是客。」 為了吸引更多的「洗衣」客人，中國酒店在洗衣服務上也開始「卷」了起來。有的酒店提供高規格的商用洗烘設備；有的酒店「卷」智能化，可以通過App直接預約洗衣服務，查看洗衣進度等；有的酒店洗衣房提供水、沙發給那些等待洗衣的住客，甚至還提供免費的鞋油套盒、內衣洗衣液、針線包等。 那麼「酒店洗衣」真的好用嗎？長江雲新聞的記者發現，在武漢一家酒店，洗衣房非常「搶手」，從上午10點到下午2點，4個小時的時段內，4台洗衣設備一直沒有停過，想洗上衣服，還得看準時間，及時排隊。 也有網友對酒店洗衣房的衛生狀況有顧慮：「真以為那些洗衣機每人用一次後就會消毒殺菌？但凡保潔阿姨偷個懶，你就等著完蛋吧。」 還有網友表示，要想省錢，公共洗衣房比酒店更便宜，「公共洗衣機才3塊5塊，去酒店130塊可以洗幾十回了」。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：祝馨睿） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/18/a103930454.html