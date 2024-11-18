蕭副總統會見加拿大女性企業家 盼壯大台加關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者葉素萍台北18日電）副總統蕭美琴今天接見「加拿大亞太基金會女性企業家訪問團」，她期盼，透過相互交流與學習，讓台加夥伴關係繼續壯大發展，共同邁向更平等與包容女性貢獻的世界。 總統府發布新聞稿表示，蕭副總統致詞時首先代表總統及台灣人民熱烈歡迎訪團來訪。 蕭副總統說明，這次由加拿大亞太基金會（APF Canada）邀集優秀女性企業領袖組成代表團來台，成員包括企業家、商業領袖、科學家、工程師與其他領域專業人士，是加拿大與台灣成功女性相互交流的絕佳機會，共同探討如何成為社會發展的推動者，讓社會更安全與繁榮。 蕭副總統指出，台灣與加拿大在經濟與貿易上有非常堅實的夥伴關係，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，加拿大長期以來是台灣重要科技、服務與農產品供應國，顯見雙邊經貿關係非常重要且深具意義。希望在訪賓努力與貢獻下，台加夥伴關係能繼續壯大發展。 副總統表示，訪團此行除了與台灣企業家在商業、科技等各專業領域進行交流，加強商業與貿易合作外，也希望訪賓利用時間享受台灣人民熱情款待與友誼。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 副總統提到，她曾在花蓮選區服務，今天接見地點總統府虹廳也掛著藝術家林惺嶽「天佑花蓮」畫作，大家可以透過這項作品看到花蓮美景。最近花蓮發生地震，至今仍努力復建中，希望未來能吸引更多遊客到花蓮觀光旅遊，支持當地的經濟和產業，也希望能與國際友人分享台灣許多不同面向。 最後，蕭副總統強調，身為女性領袖，她為台灣在社會、政治、商業、科學，尤其性別平等方面的韌性與進展感到驕傲。她曾參加網路安全等相關活動，深感台灣女性參與程度仍有很大成長空間，也有許多工作尚待完成。希望透過像這次與訪團的相互交流與學習，共同邁向更平等與包容女性貢獻的世界。（編輯：張若瑤）1131118