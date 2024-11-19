日男星岡田將生閃婚高畑充希 「1122好夫婦」演夫妻假戲真做

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者戴雅真東京19日專電）35歲日本男星岡田將生今天在Instagram發表聯名信，宣布與一同出演日劇「1122好夫婦」的32歲女星高畑充希結為夫婦，日本演藝界又多了一對銀色夫妻。 兩人在聯名信中表示，「在此想向大家報告，岡田將生和高畑充希決定結婚了。我們都是從十多歲起開始從事這份工作，都是因為遇到數不清美好的人和作品，更重要的是有各位的支持，才能一路走到今天。向大家報告喜訊，我們感到非常開心，也有一點緊張。」 他們表示，「我們一直像朋友一樣相處，今後將成為夫妻。在未來的日子裡，我們會互相照顧、互相鼓勵，並在作品中展現更好的面貌，希望大家能溫暖地守護我們。」 最後兩人說，「最近天氣漸漸變冷，每天的健康管理變得更加困難，祝福大家身體健康、幸福美滿，今後也請多多關照。」最後附上兩人的親筆簽名。 岡田將生與高畑充希在今年6月播出的電視劇「1122好夫婦」中首次合作，在戲中扮演以「婚外戀愛許可制」，也就是公認「不倫」的方式來維持關係的一對特殊夫妻，因戲結緣，戲外也將為夫婦。 影片來源：Prime Video JP – プライムビデオ 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 35歲的岡田將生出生於東京都，2006年出道，2007年演出電視劇「花樣少年少女」獲得關注，並在2009年以首次主演的電影「夏威夷男孩」獲得日本電影學院賞的新人演員賞。除此之外，他也因為在電影「重力小丑」中的出色演技獲得第52屆藍絲帶賞的新人賞。其他知名作品包括「惡人」、NHK晨間劇「夏空」等。 32歲的高畑充希出生於大阪府，2007年以歌手身份出道，之後演出NHK晨間劇「多謝款待」獲得關注，在2016年憑藉電影「植物圖鑑」獲得第40屆日本電影學院賞的新人演員賞，並以2018年上映電影「三更半夜居然要吃香蕉」獲得第43屆日本電影學院賞的優秀女配角賞，該片講述罹患肌肉萎縮症的主角與周圍人之間的感人故事。（編輯：高照芬）1131119