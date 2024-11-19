中国政府打压境内书店之际，中文书商在海外拓展事业

在他新近开张的书店里，季风书园(JF Book)店主于淼微笑着站在一排排竹书架上摆满的1万本书籍中间。这家书店位于华盛顿喧嚣的杜邦圆环(Dupont Circle)地段，远离它之前位于上海的旧址。六年前，中国政府强迫他关闭了上海的书店。 于淼是华盛顿仅有的中文书商。他说：“这里没有政府的压力。我希望没有恐惧地生活。” 在中国，独立书店被卷入执政的中国共产党对异议和自由表达的镇压之中，成为新的战场。美联社(The Associated Press)星期一(11月18日)发表报道说，在中国这个世界第二大经济体，仅仅在过去几个月里，有至少十余家书店被关闭或成为关闭目标，进一步挤压了已经很狭窄的出版自由。四个多月前，一家书店的店主被逮捕。 镇压对中国的出版行业带来了寒蝉效应。在中国，书店很常见，但是很多是国有的。监管独立书店的是一套复杂的规定，而据店主们说，当局如今越来越咄咄逼人地实行严格控制。据印刷厂和街头摊贩说，他们也面临由全国扫黄打黑办公室进行的越来越严格的检查。 美联社向该办公室发出了采访请求，但是没有得到回复。中国外交部在给美联社的一份声明中表示，没听说有打压书店一事。 把业务带到海外的不仅仅是于淼一个人。近年来，中文书店涌现在日本、法国、荷兰和美国其他地方，这既是由于中国国内加强了控制，也是因为海外华人社区不断扩大。 引起中国当局警觉不安的不仅仅是书籍的内容。在很多社区，书店是鼓励批判性思维的文化中心，人们的交谈有可能转向政治和其他不为当局所乐见的话题。 被逮捕的那名书店的店主是中国东海岸城市上海和宁波的文艺书店假杂志的创始人袁迪，又名言由。据周游列国(音译，Zhou Youlieguo)说，袁迪在6月被警方带走。周今年9月在上海关闭了他自己的书店。另外两人也证实袁迪被逮捕，由于害怕报复，他们要求不透露姓名。目前不清楚袁迪受到了什么指控。 负责监管书店的宁波市文化广电旅游局的一名官员拒绝评论。这位官员提到，案件尚在调查之中。宁波警方没有回复采访要求。 加州大学洛杉矶分校(UCLA)中国研究中心主任白睿文(Michael Berry)说，中国经济增长缓慢，这也许驱动政府加强管控。 他说：“政府也许觉得，在民众消费和阅读内容方面，现在是要更小心和加以控制的时候了，以试图消除任何动乱，将其扼杀在萌芽之中。” 白睿文补充说，这些书店店主面临着双重压力。一个是政治打压，另一个是从印刷出版物转向数字媒体的全球趋势，特别是在年轻人中间。 王英兴在宁波出售二手书有近20年了，但是今年8月，他被下令停业。当地官员通知王说，他没有出版物经营许可证，虽然作为二手书销售者，他是没资格获取这种许可证的。 在曾经悬挂着王胖子书屋招牌的位置，如今只剩下了隐约的痕迹。书店橱窗涂抹着几个草草的黑漆大字：“暂停营业”。