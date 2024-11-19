岡田將生、高畑充希宣布結婚！ 甜喊「從好友成為夫妻」

圖／翻攝自X＠1122_iFUFU 殷名慧 綜合報導 / 日本 日本知名演員岡田將生今（19）日被媒體爆料，將與共同主演改編自漫畫的同名日劇《1122 好夫妻》女星高畑充希結婚，稍早2人發表聲明證實此消息。 今日有日本狗仔爆料，35歲的岡田將生因演出日劇《1122好夫妻》與32歲女演員高畑充希結緣，近日就要宣布結婚喜訊，預計將震撼整個日本演藝圈。日媒也指出，雖然這對情侶愛得低調，但已經見過雙方家人，為了避免在工作上造成困擾，除了已經跟各自的經紀公司報告，也跟電視劇、電影等相關人員通知此事。 日媒透露，岡田將生、高畑充希剛進劇組時都相當怕生，但2人在劇中飾演夫妻，也開始拉近距離，休息時常聊天。尤其岡田將生才開始使用Instagram，高畑充希就教他該如何使用，因此越走越近。雙方相互被對方不同的性格吸引，交往過程中也有了許多新發現，為彼此生活增添了新鮮感。 稍早，2人親自在社群平台發表聲明，表示岡田將生和高畑充希要結婚了，「我們十幾歲時就開始做這項工作，與無數優秀的演員和作品相遇，最重要的是，在大家的支持下，我們終於能走到這裡了」，並稱能夠向大家報告這個消息，感到無比高興，同時也有些緊張。 2人表示，他們就像好朋友一樣相處，今後要成為夫妻了，為了互相鼓勵，並在作品中給大家展現更好的面貌，將會更加努力地工作，請大家多多關照。最後也喊話粉絲，天氣漸漸變冷，要注意身體狀況。 岡田將生擁有多部知名代表作品，包含電影《夏威夷男孩》、《重力小丑》、《銀魂》系列，日劇《王牌大律師 2》、《ST破案天團》、《掟上今日子的備忘錄》、《THE TRAVEL NURSE 旅行護理師》等。高畑充希代表作品則包含《女子戰隊》、《問題餐廳》、《當家姐姐》、《過度保護的加穗子》等，並以「充希（みつき）」名義進行歌手活動。 新聞來源：華視新聞