絲絨革命35年4／35年前鐵幕倒下邊境開放 捷克人組隊騎往自由世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 捷克每年11月17日為「絲絨革命紀念日」，是為紀念1989年發生在捷克斯洛伐克的「絲絨革命」，這場革命以和平方式推翻共產政權，為捷克與斯洛伐克帶來自由和民主。這天捷克首都布拉格會舉行大型集會，在具歷史意義的國家大道重現當年的遊行情境，人們會帶上鮮花，點燃蠟燭，紀念這一天。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者劉郁葶布拉格18日專電）在捷克斯洛伐克共產主義時期，極權政權視西方民主國家為威脅，因此政府在國家邊境設下關卡，形成一道與西方世界隔絕的「鐵幕」。1989年11月17日絲絨革命爆發，隨著共產政權垮台、邊境開放，開始有捷克人組隊騎腳踏車前往「西方自由世界」。 捷克媒體Novinky報導，在捷克斯洛伐克共產主義時期，極權政權將西方民主國家視為威脅，必須將他們「徹底孤立」，未經當局許可，任何人不得進出西方國家，因此在邊境設下重重關卡。 前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）曾在演講時提到：「從波羅的海的斯德丁（Szczecin），到亞得里亞海的里雅斯特（Trieste），一道鐵幕（Iron Curtain）在大陸展開。在這個邊界後，在我不得不稱之為蘇聯的勢力範圍內，是中歐和東歐的所有古老城市，這些城市不僅以某種形式受蘇聯影響，而且還受到非常嚴格的約束。」 1948年後進入共產主義政權的捷克斯洛伐克，國家邊界變成一道「鐵幕」。1950年，捷克斯洛伐克的邊境部署約1萬8000名人員，並且用鐵絲網製成的雙層、3層屏障與地雷阻隔邊界，甚至在1965年將圍欄通電。1960年後，邊防部隊也出現裝甲車、飛彈、大砲等重型裝備。 人們試圖用各種方式跨越邊界。據統計，在1950年至1989年間有4萬8925人試著跨越邊境，至少280人喪命，也有654位邊防衛兵喪生。 一直到1989年爆發絲絨革命，當年12月政府才向民眾開放往西方國家的邊界。 捷克廣播電台報導，一位住在在捷克中部扎爾斯克（Žďársko）的男孩普斯蒂納（Jaroslav Pustina），當時萌生去維也納旅行的想法。普斯蒂納回憶：「革命來了，他們在廣播中談論維也納，那裡有豐富的商品。」 普斯蒂納在扎爾斯克度過大半輩子的時光。如今，他在療養院裡回憶這段往事，並寫在筆記本上。 絲絨革命爆發那年，普斯蒂納14歲，熱愛騎腳踏車，並向朋友提出騎車去維也納的想法，兩人便立即動身。 他們沒有什麼計劃，沒有地圖、沒有導航，出發後向南行駛，並穿越捷克與奧地利邊境小鎮赫夫林（Hevlín）。 當他們越過邊境，看到沿途曲折的路徑，決定騎上高速公路，一路緊靠著路肩，並忍受汽車的喇叭聲，總共花了約8小時才到維也納，並睡在火車站。 普斯蒂納說：「警察原本要在那檢查我們。但看到這兩個男孩扛腳踏車筋疲力竭的樣子，就放過我們了」，第2天他們就騎車回來了。 自此之後，普斯蒂納在接下來的12年中規劃更多、更難的旅行，參與者越來越多。他說：「每年都去西邊。阿爾卑斯山、多洛米蒂山、科西嘉島，我們總是騎腳踏車。」（編輯：唐佩君）1131119