美大型廉航精神航空申請破產 自紐約證交所下市 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者張欣瑜舊金山18日專電）美國精神航空（Spirit Airlines）今天申請破產保護。公司近年因競爭激烈、與捷藍航空合併失敗等因素陷入財務困境，5年來虧損超過22億美元（約新台幣715億元）。公司同時表示，股票將自紐約證交所下市。 精神航空歷史最早可追溯到1964年，幾經轉型後於2006年專注於經營廉價航空。 紐約時報（New York Times）報導，精神航空自2019年以來便不曾出現獲利；2020年初以來，虧損逾22億美元；今年，精神航空和捷藍航空（JetBlue）合併破局，使得經營雪上加霜。 精神航空已與債券持有人達成協議，將重組債務和籌集資金，幫助公司在破產期間持續營運，預計在明年第一季結束破產程序。精神航空在法庭文件中指出，截至9月底，公司擁有2萬5000名至5萬名債權人，總債務約為90億美元。 公司表示，股票將自紐約證交所下市。自年初以來，精神航空股價已下跌超過90%。 精神航空發給顧客的公開信件中指出，乘客仍可以繼續使用各種機票和累積點數。 這家以亮黃色機身聞名的航空採取「無附加服務」商業模式，提供廉價機票，曾吸引大量乘客，實現穩定獲利，並成為其他航空公司仿效對象，改變了航空業經營方式。 據美國航空協會（Airlines for America, A4A）的數據，數十年來，包括美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air