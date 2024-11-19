白纸运动两周年，亲历者:在裂隙去发声，我们不后悔

“那个时候每天都能看到大量的因极端封控导致的悲剧新闻，有着深深的无力感：独裁者不会承认自己的错误，民众也没有意识到悲剧的源头来自于哪里。我就想我总得做点什么吧。”星期天(11月17日)，“白纸运动”的亲历者、成都IT从业者克里斯 • 张(Chris Zhang)在加州南湾地区的洛斯阿尔托斯利市(Los Altos)图书馆举办的纪念“白纸运动”二周年的会议上这样告诉与会者他参加这个运动的初衷。 2022年11月，中国数十座大中城市街头和一些高校校园爆发了大规模抗议示威活动，要求结束在中国各地严酷实行近三年的应对新冠肺炎疫情的所谓“动态清零政策”。抗议最先于2022年11月26日在从南京传媒学院校园爆发，直接的导火索应该是当年11月24日发生在新疆乌鲁木齐的那场大火。大火导致10名遭封控而无法出逃的民众不幸罹难。 随后，北京、上海等地抗议民众喊出“自由民主法治”“不要文革要改革”“不要独裁、不要个人崇拜”“习近平下台”、“共产党下台”“平反六四”等政治口号。在强大抗议声浪中，中共当局几天之后被迫仓促废弃了动态清零政策。这是中共自建政后首次在民众抗议声浪中被迫改变了强制推行的政策，但警方在“白纸运动”后对许多参与者进行了秘密的清算。 由于当时许多抗议者手持空白打印纸，作为他们对当局言论管控表达抗议的象征，这场震撼海内外的民众运动也因此被称为“白纸运动”或“白纸革命”。 “白纸运动”是中国八九民运被镇压以来的第一场有政治诉求的大规模抗议示威活动。 克里斯·张的反抗早于“白纸运动”，但与“白纸运动”相关。克里斯·张说，他是受到彭立发勇敢精神的感召。 2022年10月13日，彭立发在北京四通桥上挂起两条横幅并播放扩音设备，公开喊话习近平下台，同时焚烧轮胎燃起浓烟以吸引路人注意，之后警察到现场将他逮捕。 彭立发所用口号“不要核酸要吃饭，不要文革要改革，不要封控要自由，不要领袖要选票，不要谎言要尊严，不做奴才做公民”在网络上被广泛传播，也被一个月后的“白纸运动”所采用。 克里斯 • 张决定用他掌握的高科技手段来传播彭立发的理念。2022年10月17日和18日，他在通勤路上把彭立法的口号和抗争攻略的图片，使用苹果的隔空投送(AirDrop)方式播给了在成都地铁里通勤的陌生人，大概300多人…… 2022年10月20日，克里斯 • 张他被人举报。七个警察到他所在的公司把他抓了。其间，他多次被警察煽耳光，最后，他被送到了成都市公安局轨道交通公安分局。 在接下来的两个星期，预计，全球各地的华人都会举行纪念“白纸运动”两周年的各种活动。11月17日下午在旧金山湾区洛斯阿尔托斯利市图书馆举行的“白纸运动”亲历者分享会是比较早的一个。会议邀请了克里斯 •