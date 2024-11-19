神韻藝術團：《紐時》文章「充滿不實之辭」 【新唐人北京時間2024年11月19日訊】總部位於紐約的神韻藝術團（Shen Yun Performing Arts，簡稱神韻）是世界首屈一指的中國古典舞藝術團，該團表示，《紐約時報》（The New York Times，簡稱《紐時》）最近一系列攻擊該團的文章「充滿不實之辭」。 神韻藝術團在週日（11月17日）的聲明中說，「《紐時》最近幾個月發表的文章，恰恰是在攻擊我們的信仰，而我們的信仰正是我們前行的動力與演出文化的特點。」 神韻每年有八個演出團在全球巡迴演出，其主題是對共產主義之前（China before communism）的傳統中華文化與美德的復興。神韻是中國共產黨（the Chinese Communist Party, CCP，簡稱中共）的頭號目標，中共認為，神韻展示的中國傳統文化對其統治構成了威脅。中共曾使用各種手段破壞神韻在世界各地的演出，包括向當地劇院和官員施加外交壓力，以及抓捕演員在中國的家屬等。 聲明寫道，《紐時》的文章「嚴重歪曲了我們組織的慣例和文化，試圖描繪一幅虛假的畫面，即我們公司『依靠未成年人和青少年』，這種說法與事實不符，是基於少數心懷抱怨的前藝術家的個人陳述。」 《紐時》在文章中聲稱，神韻沒有向學生演員支付足夠的報酬，紐約州的勞工部門已經對該非營利組織展開調查，然而文章承認，該州關於未成年演員的法律「並未涉及是否應該向演員支付報酬以及支付多少報酬的問題」。 文章直到第16段才提到，「各種表演藝術團體向學生和新手演員支付象徵性報酬的情況並不罕見。」 從那一段開始，記者們調整了他們的敘述，聲稱神韻比其他未具名的藝術團使用更多的學生演員。