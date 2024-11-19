泰國台灣影展開幕 盼觀眾深度認識台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）2024泰國台灣影展今天開幕，今年泰國台灣影展以「無邊際的家」為主題，呈現台灣電影中「關於家或是如何找到家的故事」。主辦單位盼透過電影讓觀眾更加深度認識台灣。 2024泰國台灣影展（Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2024）今晚在曼谷House Samyan開幕，在文化部駐泰國文化組及泰國紀錄片俱樂部（Documentary Club）策劃下，精選14部台灣劇情片與紀錄片，在曼谷、泰北的清邁和泰南的宋卡等地放映。 文化部駐泰國文化組指出，影展開幕片特別選映「千禧曼波」4K數位修復版，電影票開賣當天數小時就完售。 文化部駐泰國文化組組長桂業勤致詞時表示，今年台灣影展選片讓泰國觀眾也能緊跟台灣電影的最新潮流，未來也期待持續透過台灣影展向大家介紹充滿深度與娛樂的台灣電影文化。 影展策展人維瓦（Wiwat Lertwiwatwongsa）指出，今年台灣影展分為紀錄片、劇情片和科幻片3大部分，他花了相當多精力在策畫紀錄片的部分，以「無邊際的家」（boundaryless Home）為主題，呈現把台灣當家鄉或是離開台灣去尋找新家的人或故事，「不管這些人是移民、勞工、藝術家或旅行者」。 維瓦指出，例如「在聖堂裡的一場演出」融合殖民歷史、藝術和音樂，「由島至島」講述二戰期間日本統治下台灣人的故事，「鑽石水族世界」則是台灣人到緬甸做生意的故事。 維瓦表示，現在大家都是地球公民，經常旅行，他選擇的這些電影「都是關於家，或是如何找到家的故事」。 除放映電影外，影展也邀請電影「不即不離」和「由島至島」的導演廖克發，以及「在聖堂裡的一場演出」的導演許家維，親自到泰國參加映後座談與觀眾互動。