黃大仙站「炒梯」梳齒板變形碎裂 港鐵：乘客鞋卡扶手梯級所致

香港於一星期內，接連發生3宗於港鐵站或附近的扶手梯意外，釀成多人受傷，其中一宗剛於今午發生。而在今日（19日）傍晚約6時，港鐵黃大仙站則發生「炒梯」驚險事故。 現場圖片可見，涉事扶手電梯頂部數級梳齒板踏板變形翹起，部份碎裂，金屬片散落一地，有搭客驚險跨過而行。據了解，事件幸無釀傷亡。事後港鐵派員圍封涉事扶手梯。 涉事扶手梯頂部的梳齒板變形碎裂，金屬片散落一地，有搭客驚險跨越而行。（黃大仙區友 Facebook / Vones Fu） 港鐵回覆《香港01》時指，今午約6時，黃大仙站一條連接大堂與C出口的扶手電梯忽然停止運作，車站職員即時前往現場查看，發現部分梯級受損。經初步調查，相信是有乘客的鞋一度卡在梯級之間，啟動了扶手電梯的安全裝置並制停電梯。事件中無人受傷。 該扶手電梯已暫時圍封，待進一步檢查。車站亦安排職員指示乘客使用鄰近樓梯進出車站。 涉事扶手梯頂部的梳齒板變形碎裂，金屬片散落一地，有搭客驚險跨越而行。（黃大仙區友 Facebook / Tony Wong） 過去一星期，香港已發生3宗涉及扶手電梯的意外，多人受傷。第一宗發生於上周三（13日）晚上約10時半，一名身有酒氣的男子，疑在港鐵長沙灣站一條連大堂及月台的扶手電梯上失平衡，失足滾落如骨牌般壓倒後方乘客，事件中合共4人受傷，由救護員送院。事發後有傷者事發後仍然心有餘悸，情緒激動並大罵肇事男子：「一個唔好意思，你殺死好多人啊！」亦有傷者哭訴「以為自己死得」，並由從旁丈夫安撫。有目擊者指當時見傷者猶如「骨牌咁跌落嚟」，情況驚險。 ▼11月13日港鐵長沙灣站扶手電梯意外▼ 11月13日，港鐵長沙灣站一名男子乘扶手電梯期間懷疑失平衡，骨牌式撞到多人，3名女乘客被波及受傷。（曹德熙攝） 第二宗發生在本周日（17日）下午5時許，一個湖北旅行團途經港鐵尖東站L6出口附近行人隧道一條扶手電梯時，其中一名女遊客疑失平衡，從梯級上滾落，亦如骨牌般壓倒後方其他旅客，多人被波及，最少6人受傷，有男傷者小腿血流如注，染滿長褲。惟部分傷者被送上救護車治理後，得悉急症室收費高昂，拒絕送院。最終有一名傷者被送往廣華醫院治理。 ▼11月17日尖東扶手電梯意外▼ 11月17日，有男子腳部受傷流血。