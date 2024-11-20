香蕉、衛生紙不再缺貨 捷克校長憶共產前後差異

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者劉郁葶布拉格19日專電）1989年的絲絨革命讓捷克斯洛伐克轉型為自由民主社會。一位捷克小學校長回憶，在共產時期，香蕉、橘子、衛生紙等物品很難買到，許多文學作品被查禁，出國需要獲得許可，革命後最大的改變是能自由地探索世界。 1948年，捷克斯洛伐克進入共產政權統治，實行一黨專政與計劃經濟。在長達41年的共產時期，共產黨為鞏固權力，剝奪大眾言論自由，審查新聞媒體，逮捕異議人士。這種壓抑的社會氛圍在1989年被打破，絲絨革命讓捷克斯洛伐克成功轉型為自由民主的社會。 ●捷克小學校長許回憶龐大群眾運動 今年60歲的捷克小學校長貝德納許（Pavel Bednar），回憶1989年11月17日絲絨革命的場景。貝德納許說，布拉格當時出現大型抗議，「瓦茨拉夫廣場聚集約10萬人，而萊特納廣場則有20萬人。我從未見過如此龐大的群眾運動。」 那年貝德納許25歲，是查理大學教育學院的研究生，他告訴中央社記者：「當時媒體被共產黨控制，於是學生決定採取行動，向各地民眾傳遞真相。」 他說，學生開始罷課，並且組成小組前往全國各地演講。他與另外3名學生被派往捷克西方城鎮塔霍夫（Tachov），貝德納許表示，當時他們有些擔憂，因為塔霍夫是礦工城市，而礦工多半支持舊政權。「然而，礦工們熱情地接待我們，聽我們說布拉格發生的事，不僅為我們鼓掌，還慷慨捐款，支持罷課運動」。 然而，貝德納許說：「蘇聯軍隊仍然駐守在一些地方。我們擔心情況可能會和以前一樣。」他擔心又會像1968年的布拉格之春，蘇聯坦克開進布拉格鎮壓民眾。但這次，共產黨承認失去領導地位，不再是國家唯一執政黨，「我們那時才意識到，終於要結束了。」 不過，貝德納許也意識到，接下來很難找到工作。因為俄語不會再作為必修課，革命後沒有人會學俄文，而他在大學時主修俄語與社會科學。 回首1989年絲絨革命帶來的生活改變，貝德納許表示，「革命後我能自由地探索世界，讀書與旅行都變得更加容易，這是最大的改變。」 然而，貝德納許也指出，革命後的改革並不徹底，新政府並沒有把共產勢力根除，因為當時提出一個口號：「我們不要變得像他們一樣。」貝德納許認為，這是個錯誤的決定，共產黨當時應該被立即清除，奪走人民財產的人，應該被排除在重要職位外。但許多人至今仍影響我們的生活。 ●出國旅行受限 義大利的「先進」成震撼教育 談起共產主義時期的生活，貝德納許說，當時許多文學作品都被查禁，個人自由也被限制，想出國往往需層層批准，以及需要親友提供擔保與邀請函。 在共產時期，人民通常只被允許到蘇聯勢力國家旅遊。當時，他因「拜訪親戚」而有機會到瑞士，以及因捷義短暫的友好關係而到義大利。 他回憶起15歲時的義大利之行，稱這是一趟「震撼教育」。貝德納許表示，義大利的生活水平，和捷克斯洛伐克形成巨大反差，令他震驚。 他說：「我們在8年級的公民課上學到，義大利很窮，那裡的窮人甚至吃小孩。但當我去義大利時，看到他們比我們有更多汽車、更現代化的設施，一切都更先進。」 這趟旅程讓貝德納許意識到：「我的父親一生都在為我們的家庭奮鬥，但共產主義讓他的努力變得毫無意義。這對我來說是很難接受的，但我卻無法改變任何事情。」