桃機公司舉辦機場論壇 共商機場服務與永續航空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園國際機場公司今天在台北晶華酒店舉辦機場論壇，吸引逾200名國內外產官學研界代表參與，並圍繞「機場服務變革與最新趨勢」及「航空產業永續發展」2大主題進行深度探討。 桃園國際機場公司今天舉辦「機會與挑戰：2024展望未來新機場服務與永續航空產業的樣貌」論壇，交通部主任秘書黃荷婷致詞表示，在3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，機場公司以新台幣52億元打造更好的國家門面，加速推動各項大型基礎工程和系統建置，今年可望有4400萬到4500萬旅客進出，明年北登機廊廳即將開通，希望能為所有旅客提供更優質有效率的服務。 機場公司副總經理李俊德指出，桃園機場近年來旅運量強勁成長，其中轉機市場更值得關注，尤其在連接北美與東南亞航線的樞紐角色上更有8成的佔比。為提供旅客更好的旅行體驗，機場公司和機場大聯盟夥伴未來將加強與產官學的合作，持續推動桃園機場成為東亞的樞紐機場。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 機場公司表示，上午議程由國際機場協會（Airports Council International，簡稱ACI）亞太及中東區域總監分享航空業管理碳排放的策略，並強調創新科技在達成淨零排放目標中的重要性。其中也提到，亞洲已有包括桃園國際機場等50座機場，將2050年淨零排放列為目標，全球有89個國家600多座機場也參與了ACI碳認證計畫。 下午論壇則聚焦「機場服務的變革與最新趨勢」及「航空產業永續發展」。來自成田機場、阿泰利亞機場集團（Artelia Airports）、日本一橋大學及芬蘭Neste石油公司等代表深入交流，分享跨領域知識與經驗。期望促進各界對機場創新與永續發展的積極參與，為航空產業未來帶來新啟示。（編輯：李錫璋）1131120