俄羅斯和北韓簽合作協議 涵蓋經貿及科學技術項目 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社首爾21日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓和俄羅斯代表在平壤洽談貿易、經濟及科學技術等項目後，雙方簽署了合作議定書。 北韓中央通信社指出，雙方在平壤舉行了一場涵蓋貿易、經濟、科學和技術的會議，但鮮少透露細節，而俄羅斯塔斯社（TASS）19日引述俄國自然資源部報導，兩國同意增加包機航班。 據報導，今年1月至9月，俄羅斯與北韓之間的遊客超過5000人次，其中70%以上是搭乘飛機旅行。 北韓中央通信社今天表示，由自然資源部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）率領的俄羅斯代表團18日與北韓領導人金正恩見面，這支代表團現已離開平壤。 此次俄方代表團來訪時，將總統蒲亭（Vladimir Putin）致贈的獅子、棕熊等動物送交北韓動物園，作為雙方友誼的象徵。 訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 俄羅斯自然資源部在通訊軟體Telegram發文表示：「這批動物包括1頭非洲獅、兩隻棕熊、兩隻家犛牛、5隻白鳳頭鸚鵡、25隻不同品種的雉雞和40隻鴛鴦，已從莫斯科動物園（Moscow Zoo）運送到平壤動物園（Pyongyang Zoo）。」